Частная компания создала «сканер всей Земли»

Частная космическая компания Planet объявила о достижении своей главной цели. Шесть лет, 500 человек, и 200 спутников на орбите потребовались для создания уникального предложения — ежедневно обновляемого снимка всей земной суши с детализацией 3-5 м.

Представьте себе «гуглокарты» или «яндекс-карты», на которых видны дороги, реки, дома, отдельные деревья и даже автомобили (правда, совсем мелко). И такие карты обновляются каждый день. День за днем, этакая «вебкамера Земли» или линейка сканнера, которой мешает только облачность. Теперь можно в ежедневном режиме из космоса наблюдать успехи соседа по даче в уборке картошки, определить суточную норму вырубки у лесных браконьеров Карелии, или искать двор, в котором Рубик Хачикян припарковал свой самосвал днем ранее.

Применений данным со спутников Planet можно найти неограниченное множество. Тут есть интерес у госслужб, военных заказчиков, экологов, агрономов, геологов, лесничих… И чем выше будет оперативность съемки, чем больше накопление снимков, тем глубже может быть их анализ, и тем больше будет спрос и выше цена всего архива.

И тут важно не только наснимать фоток и сложить их на доступном сервере, но и дать инструменты для извлечения полезной информации. Сейчас несколько компаний пытаются создать наиболее удобный и используемый сервис спутниковых данных, на базе которого отдельные пользователи могут разрабатывать свои собственные сервисы и зарабатывать на этом. Кроме Planet, есть Astro Digital, есть EOS LandViewer, даже Роскосмос собрался идти на этот рынок со своим проектом «Цифровая Земля».

Запуск спутников и создание программной среды — это два взаимосвязанных процесса. Написать и протестировать программу можно на открытых данных спутников NASA Landsat, Terra, Aqua, и ESA Sentinel, так и поступают конкуренты Planet. У Роскосмоса есть свои спутники: «Электро-Л», два «Канопуса», два «Ресурс-П» и два «Метеора-М».

Planet обогнали всех конкурентов в количестве космических аппаратов — сейчас у них на управлении спутников для съемки Земли больше, чем у России спутников всех назначений, включая военные. По данным UCS Satellite Database, спутников Dove Planet около 230 штук. Компании осталось лишь создать рабочую систему обработки и использования данных. Чем удобнее она будет настроена, чем умнее будет «искусственный интеллект», выискивающий полезные данные на снимках, чем проще будет адаптация этой информации под сторонние приложения, тем ближе успех в бизнесе. В этой гонке победитель еще не определен, но система Planet уже год действует в тестовом режиме, а регулярные пуски новых спутников привлекают дополнительное внимание активных участников рынка.

Достижение Planet — ежедневно обновляемая карта — это серьезная заявка на победу над конкурентами. Пентагон уже подписал с проектом два контракта общей суммой $39 млн. Вероятно, могут быть и договоренности и с коммерческими заказчиками, хотя здесь стоимость контрактов не обнародуется. К слову, сотни пользователей достались Planet в тот момент, когда она приобрела группировку немецких спутников RapidEye, которая действует уже 10 лет.

Сегодня Planet управляет дюжиной спутников SkySat, снимающих с детализацией 1 м, пятью спутниками RapidEye детализацией 5 м, и двумя с лишним сотнями спутников Dove, имеющих детализацию 3-5 м. Спутники SkySat имеют массу около 70 кг, RapidEye — 100 кг, а Dove — всего 5 кг. Компания привлекла уже более $200 млн, из них $52 млн от российского миллиардера Юрия Мильнера F 31.



Мировой рынок

По состоянию на 2016 год мировой рынок спутниковой съемки оценивался в $2 млрд. Сейчас это наиболее динамично развивающийся сегмент спутникового рынка, за год прирос на 11%. По оценкам Euroconsult ожидается рост рынка в 4,5-7 раз за 10 лет. Увеличение будет достигнуто за счет расширения спутниковых группировок, и повышения экономической эффективности съемки при помощи «искусственного интеллекта»­ и растущих вычислительных мощностей. Поэтому интерес к этому направлению сохраняется как у нынешних активных участников рынка, так и у новичков. Кроме Planet, около 20 компаний со всего мира развивают технологии съемки Земли на базе микро- и наноспутников и готовятся вступить в борьбу за реальный и потенциальный кусок пирога.

Несмотря на экономические перспективы спутниковой съемки, пока основные пользователи — военные. Доля гражданских заказчиков растет, но пока новые возможности спутникового наблюдения в большей степени привлекают военных заказчиков по всему миру.

Поэтому не удивителен их живой интерес к новым возможностям Planet. Детализации 3 метра мало, чтобы увидеть пехотинца, но заметить перемещения крупных воинских соединений или проследить за пуском ракеты вполне возможно.

В России

Роскосмос тоже планирует наращивать свои мощности в съемке Земли и выходить на мировой рынок дистанционного зондирования. Два года назад, наконец, снимки с российских спутников начали продаваться коммерческим заказчикам. Предполагается и развитие инфраструктуры. Недавно сообщили, что опыт успешной эксплуатации спутников «Ресурс-П», снимающих с детализацией 1 м (и весящих 6 т), привел к модернизации. Камера на следующих аппаратах серии сможет снимать вдвое более широкую полосу Земли, с прежней детализацией. Также на самарском «Прогрессе» развивают и малые спутники. Запущенный полтора года назад экспериментальный «Аист-2Д», массой 530 кг, показал неплохие результаты в съемке детализацией до 2 м. На основе этого опыта предполагается создание нового «Аиста-3», массой 170 кг, снимающего с детализацией 1 м.

Российская частная компания «Даурия Аэроспейс» при поддержке фондов «Сколково» и «ВЭБ Инновации» разрабатывает спутник Auriga массой 20 кг, способный на съемку детализацией до 2,5 м. В 2018 году ожидается запуск тестового образца. После успешного прохождения испытаний возможно серийное производство.

Учитывая взрывной рост количества запущенных и разрабатываемых спутников съемки Земли, спустя несколько лет на рынке геоданных будет несравнимое с сегодняшним объемом количество информации. Успеха добьются те компании, которые уже сейчас осваивают автоматические алгоритмы извлечения полезной информации, т.к. нынешние «ручные» методы не учитывают грядущий рост поступления «сырья».

Подготовлено для Forbes.ru Публикуется с небольшими авторскими правками.