Как лунный кратер стал летающей тарелкой

Совместно с Life.ru боремся с лунными заблуждениями. В последние дни в некоторых СМИ проскакивали сообщения о найденных уфологами инопланетных базах на Луне и летающих тарелках. Подобные сенсации появляются регулярно, но эту стоит прокомментировать отдельно, так как про это «открытие» поторопились сообщить не только жёлтые издания, но и крупные федеральные СМИ.

Причиной переполоха стало одно видео довольно популярного англоязычного уфологического канала. Создатели канала называют себя подпольными исследователями, хотя уходить в подполье особых причин нет: они пользуются только открытыми данными и выпускают несколько «разоблачений» за неделю, которые просматриваются сотни тысяч раз. В ролики попадает всё «удивительное рядом», но мировые СМИ зацепились только за одно видео, где разбирают несколько лунных снимков.

Сначала авторы видео заявляют, что астронавты Apollo 11 сняли НЛО во время орбитального полёта вокруг Луны. В доказательство приводят один из кадров восходов Земли, снятых Майклом Коллинзом на камеру Hasselblad с кассетой 41 с чёрно-белой плёнкой. Если бы там действительно что-то летело, то передвижение объекта оказалось бы на нескольких снимках, но «НЛО» появилось только на одном кадре.

Увеличив заснятый объект, уфологи усмотрели его сходство с другим — тоже снятым во время лунной экспедиции, но уже Apollo 16. Один из лунных кратеров кому-то показался похожим на спутниковую тарелку. Вообще, уфологи обратили на него внимание ещё несколько лет назад. Они даже попытались провести реконструкцию изображения:

Но лишь когда 12-километровый кратер сравнили с соринкой на фотобумаге, родилась сенсация.

Только, как часто бывает, первооткрыватели инопланетных баз не догадались посмотреть на то же самое место при помощи других средств.

«Тарелка», которую рассмотрели уфологи, — это 13-километровый кратер в Море Кризисов, названный в честь британского астронома Уильяма Гривза. Астронавты не смогли снять его достаточно качественно, так как орбита корабля пролегала в стороне. Зато со спутников его можно рассмотреть более детально.

Широкоугольная камера спутника Lunar Reconnaissance Orbiter позволяет понять, что «тарелка» — это обыкновенный относительно молодой кратер правильной формы, которых на Луне немало.

А узкоугольная камера LRO позволяет сосчитать мелкие валуны на дне этого кратера:

Вторая часть уфологического ролика посвящена другим снимкам Луны. Многие СМИ ошибочно сообщили, что там рассматриваются кадры спутника Lunar Reconnaissance Orbiter. При этом сами уфологи сказали, что они рассматривают книгу, изданную NASA со снимками спутников Lunar Orbiter, которые летали вокруг Луны ещё в 1966–1968 годах.

Скорее всего, речь идёт о Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Near Side of the Moon за авторством Чарльза Бирна (Charles Byrne).

Один из опубликованных снимков из Моря Дождей привлёк внимание исследователей необычными геометрическими фигурами. Создатели видеоролика назвали их треугольными кратерами.

Такая форма кратера действительно не встречается на Луне, так что удивление тут уместно. Уфологи решились на нехарактерный для них шаг и проверили это место по снимкам других спутников. Опасения оправдались: на снимках Google Moon эти треугольники пропали. Правда, выводы из этого последовали ошибочные. Куда на Луне могут исчезнуть два треугольных кратера? Естественно, никуда, но каждый разоблачитель заговоров уверен: в Google их просто зафотошопили, чтобы они не вызывали лишних вопросов. Любой уважающий себя уфолог знает, что NASA только тем и занимается, что фотошопит треугольники в Google. Но почему-то издаёт с ними книги…

Конечно, вывод сделан поспешный. Обдуманный, правильный, такой: эти треугольники появляются и исчезают только на снимках Lunar Orbiter, так как являются помехами, либо мусором, либо издержками конструкции фототехники 60-х годов. Проверить это не так уж и сложно. К счастью, эти «кратеры» оказались такими огромными, что их можно рассмотреть с Земли в любительские телескопы.

Чтобы проверить скрывает ли NASA эти кратеры, я воспользовался снимками московского астрофотографа Дмитрия Маколкина, и на его панорамах никаких треугольников нет.

Можно зайти с другой стороны. Астрономическая техника того же качества, которое сейчас есть у астрономов-любителей, у профессиональных астрономов была с конца XIX века, поэтому эти «треугольные кратеры» должны были бы попасть во все подробные атласы Луны.

Откроем советский атлас Луны 1969 года. Там в Море Дождей искомых треугольников тоже нет.

Зато если внимательнее посмотреть снимки Lunar Orbiter 4, то «треугольные кратеры» начнут встречаться постоянно, причём парами и в одинаковом расположении.

Честно говоря, причины их возникновения не вполне ясны. Это не похоже на мусор на объективе, так как они есть не на каждом кадре. Вероятно, появление загадочных треугольников связано уже с процессом обработки информации и печати снимков.

Так или иначе, инопланетяне тут вряд ли замешаны.

Подготовлено для Life.ru