Как дела с проектом лунного микроспутника?

Мы серьезно задержали выпуск обещанного технического описания проекта лунного микроспутника, поэтому закономерны вопросы не провалился ли проект? И не потратили ли мы средства на что-то иное? Отвечаем: не потратили. Проект в силе, работа идет, хоть и не так активно как хотелось бы.

Напомню: 2,5 года назад я объявил сбор средств на разработку космического аппарата, который мог бы добраться до Луны и произвести съемку мест посадок «Аполлонов» и «Луноходов», качеством в два раза лучше существующих. Проект поддержало около 1500 человек и было собрано 1,75 млн руб. Данные средства предназначались для подготовки технического описания (аванпроекта) спутника, который смог бы выполнить поставленную задачу.

Основная сумма собранных денег отложена на оплату экспертизы аванпроекта спутника в профильном институте Роскосмоса. Мы сознательно поставили задачу разработки космического аппарата по всем стандартам российской космической отрасли, хоть от нас этого никто не требовал. Эти стандарты требуют профессиональной проверки, к чему мы и готовимся. Отдельно сделаем общественное обсуждение.

Предполагалось, что на подготовку технического описания уйдет от полугода до года. Но пока работа не завершена. Задержка связана во-первых с волонтерским характером работы, к сожалению, у такого дела много конкурентов: работа, карьера, семья, бытовые заботы… Требуется хорошая самоорганизация всех участников, что не всегда удается.

Во-вторых, по мере работы над проектом, меняются подходы к реализации задачи. Разработка космического аппарата — это сложный процесс, требующий многих итераций даже на ранней стадии. Первоначальная идея предполагала совсем легкий спутник, обладающий только малыми двигателями ориентации. Затем мы пришли к необходимости маршевой двигательной установки для совершения межорбитальных перелетов. Однако так получалась слишком сложная, тяжелая и дорогая конструкция. Пришлось прибегнуть ко всем средствам снижения массы: уменьшить объем топлива, понизить энергопотребление, изменить конструкцию двигательной установки.

В настоящий момент принято решение отказаться от двухкомпонентной маршевой двигательной установки, и использовать термокаталитические двигатели, которые можно использовать и для транслунного перелета, и для коррекции орбиты, и для выполнения задачи ориентации. Термокаталитические двигатели на монотопливе намного проще двухкомпонетных, но требуют мощной энергетики, что приводит к необходимости пересчета всей системы электроснабжения спутника. Сейчас мы находимся здесь.

Если предлагаемые двигатели позволят нам обойтись относительно небольшими солнечными батареями и аккумуляторной батареей, то этот вариант конструкции станет основой дальнейшей разработки. В таком случае можно ожидать выпуска финального отчета в ближайшие месяцы. Если же энергии потребуется слишком много, то придется снова пересматривать всю конструкцию и процесс разработки затянется.

Кроме этого, требуется учитывать пример Google Lunar XPRIZE, где ни одна команда за 10 лет не смогла подготовить к полету миниатюрный луноход за $25 млн долларов. По нашей оценке, наш спутник потребует не менее $10 млн., что тоже немало, хотя спутник и значительно проще лунохода. Опыт GLXP показывает, что преуспеть можно только если сразу готовить проект с бизнес-перспективами, что с Луной пока не удалось никому, хотя несколько серьезных заявок уже есть. Об этом тоже требуется думать уже сейчас, чтобы в будущем продвинуться дальше «бумажной» работы.

Так что прошу набраться терпения. Работа продолжается.

И приглашаем разработчиков к совместной работе. Нам очень пригодятся специалисты по электроснабжению космических аппаратов, двигательным установкам, солнечным батареям и системам электропитания, системе обеспечения теплового режима, очень пригодится участие радиотехников, и специалистов по космической оптике. Пишите: vit@zelenyikot.com