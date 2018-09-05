«Делай космос» — моя первая научно-популярная книга

Наконец-то я могу официально объявить, что в продаже появилась научно-популярная книга моего авторства об исследовании Солнечной системы автоматическими межпланетными станциями. Здесь можно найти как описание отдельных космических миссий последних лет, так и обобщенные результаты исследований различных космических тел Солнечной системы. Отдельно рассказывается о технологиях и средствах, котрыми изучают космос.

Книга основана на публикациях в блоге, которые можно найти по тегу планетология. Для постоянных читателей блога многое будет знакомо, но в книге материалы собраны под одной обложкой и структурированы по тематикам. Текст расширен вводной частью посвященной основным определениям, конструкции космических аппаратов и базовым принципам научного исследования объектов космоса. Самые эффектные иллюстрации собраны в цветной вклейке.

Название выбрано не потому что это пособие для моделистов-конструкторов, а потому, что автоматические межпланетные станции позволили ученым прикоснуться к отдаленным объектам космоса, на которые раньше человек мог только смотреть. И теперь космос исследуется не только наблюдением, но и прямым делом.

По не совсем понятным причинам издательство АСТ поставило маркер 16+, хотя реально там никакой обнаженки, если не считать откровенные фотоснимки безатмосферных космических тел. Я бы рекомендовал книгу всем любителям космоса и науки начиная с 12 лет. Сам бы порадовался такой находке, если бы встретил ее в средней школе.

Надеюсь это первая, но далеко не последняя книга о космосе моего авторства. В планах еще книги о Марсе и марсоходе, о частной космонавтике, о лунном заговоре, об астрономии и другом. Задачу поставил перед собой практически нереальную — обойти по тиражам известного просветителя и ведущего РЕН ТВ Игоря Прокопенко. Полгода назад он похвалился, что его труды вышли тиражом полмиллиона экземпляров. И горшочек продолжает варить, так что работы впереди много.

У моей книги пока тираж 4000 экз. Для книжного научпопа в России это нормально. Если спрос будет хороший, то издательство обещает допечатать тираж.

Книгу можно приобрести в интернет-магазинах book24.ru (необходима регистрация на сайте, но можно оплачивать за «Спасибо» от Сбербанка, по ссылке есть «пробник» книги на 15 страниц) и labirint.ru (регистрация не требуется), или в крупных федеральных книжных сетях (Буквоед, Читай город и др). Стоимость от 314 р.

Электронной версии пока нет, издательство обещает выпустить к концу сентября.

Для спонсоров моей деятельности, которые оформили или оформят поддержку через сервис Patreon на $10 или более обещаю выслать почтой эту и все последующие книги с авторской подписью или вручить при встрече.

Ближайшие презентации:

Москва, 5 сентября в 18:30 на ВДНХ на Международной книжной выставке-ярмарке (пав 75, стенд АСТ).

Минск, 11 сентября в 16:00, магазин «Академкнига», пр. Независимости 72.

Санкт-Петербург, 22 сентября, 17:00, Музей космонавтики им. Глушко в Петропавловской крепости.