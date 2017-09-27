Наши на не наших кораблях

Сдержанная фраза Сергея Крикалева, оброненная на Международном астронавтическом конгрессе в Аделаиде, стала для многих настоящей сенсацией: оказывается наши космонавты готовятся к полетам, на американских космических кораблях Dragon от SpaceX, Starliner от Boeing и Orion от Lockheed Martin.

В оригинале было сказано: “после того как у американской стороны появятся собственные пилотируемые корабли, рассматривается возможность перекрестных полетов совместных экипажей как на российских, так и на американских кораблях” — цитирует Интерфакс.

Что же это значит?

Да, ничего сверхъестественного! Люди работают. Сотрудничество в космосе продолжается.

Первый полет советского космонавта на американском корабле состоялся еще в 1975 году, и тогда же американцы впервые полетали в “Союзе”. Речь, конечно же, про “Союз”-Apollo — совместный полет космических кораблей СССР и США. Уже тогда космос показал, что можно работать, и не только жать руки и меняться тюбиками, но и делать науку и обмениваться опытом, обогащая друг друга.

Потом, правда, совместные полеты долго не повторялись. Советский Союз предпочел катать “туристов” из стран Варшавского договора и других союзных режимов. Но технологический задел, который сделали NASA и Минобщемаш в 70-е пригодился в 90-е. Да, и сейчас потомки Андрогинно-периферийного агрегата стыковки АПАС-75 стоят на Международной космической станции, и даже на будущих кораблях NASA Starliner и Dragon. Да-да, в суперсовременных частно-космических кораблях США тоже есть российские детали с “Энергии”. Это называется “сотрудничество в освоении космоса”. И бизнес.

Что касается обменов креслами в космических кораблях, то они начались еще в 90-е.

В 1994 года тот же самый Сергей Крикалёв полетел на Space Shuttle, а по обмену в 1995 года американец Норман Тагард полетел на «Союз ТМ-21». За это его назвали первым американским космонавтом — еще не знали, что после 2011 года астронавты вообще исчезнут как вид и останутся одни космонавты: российские американские, европейские, японские… Особняком останутся только отверженные от МКС тайконавты.

За всю программу “Мир”-Space Shuttle, а потом МКС на шаттлах слетало 20 россиян, причем четверо по два раза, а Крикалев трижды. Какое-то время американцы держали паритет, но после свертывания программы Space Shuttle все участники МКС вынужденно пересели на российские “Союзы”. Сейчас уже 39 американцев воспользовались услугами Роскосмоса, пятеро — по два раза.

Впереди еще несколько лет полетов иностранцев с Байконура, независимо от того сделает NASA свои корабли или нет. Еще проплачен абонемент за полеты и есть резерв в несколько мест, полученных Boeing как компенсация долга за платформу Sea Launch. Но и после того, как полетят “иномарки”, никто не собирается запирать переборки между американским и российским сегментом станции. Из космоса границ не видно, поэтому политические игры остаются на поверхности, а наверху работа идет совместно.

Что дадут России полеты на кораблях SpaceX и Boeing?

Опыт, обмен компетенциями, изучение найденных технологических решений.

Что дадут NASA полеты россиян на кораблях SpaceX и Boeing?

Доверие международных партнеров, убедившихся в готовности дальнейшего сотрудничества.

Есть и более утилитарные мотивы — в космосе привыкли всё дублировать, поэтому космонавт умеющий пилотировать два, а лучше три корабля повышает надежность всей станции и безопасности экипажа.

Если получится начальный околоземный этап, то может и случиться такое, на что в тайне надеются все космонавты, зажимая пальцы крестиком.

Луна.



Сейчас NASA решилось-таки двигаться к Луне и отложить Марс на потом. На саму Луну пока не собираются, зато планируют построить станцию Deep Space Gateway на окололунной орбите. Она будет в несколько раз меньше МКС, и не будет постоянно обитаемой. Если когда-нибудь вообще будет. Слишком часто NASA меняло планы за последние двадцать лет с приходом новой власти, не добравшись ни до Марса, ни до астероида.

Зато от предыдущих прожектов у NASA остались почти готовые сверхтяжелая ракета SLS и межпланетный корабль Orion. По задумке, они и станут основой окололунного строительства в 20-е годы.

Если строительство начнется, то в нем сможет поучаствовать и Россия, добавив один-два своих модуля. Проблема в том, что без тяжелой “Ангары-А5В”, которой не будет, даже если будет «Ангара-А5», доставить их к Луне российскими носителями не получится. Свою сверхтяжелую ракету Роскосмос начнет делать только после 25-го года, если найдутся на нее деньги в бюджете, а когда сделает и испытает, то вообще никто не скажет. Зато SLS сможет одним рейсом подкинуть к Луне и наш модуль и Orion.

И кто сможет пристыковать и подключить русский модуль?

Конечно тот, кто подберет нужные слова к изделиям отечественных инженерных умов!

Потом, когда-нибудь, появится российская сверхтяжелая ракета, на которой российский межпланетный корабль “Федерация” доберется до окололунной орбиты, а там, глядишь, и посадочную платформу сделают. Кстати, если использовать станцию, то получится сэкономить на массе и отправить на поверхность более тяжелый и просторный модуль, с луномобилем, можно даже колоду карт захватить…

В общем, есть о чем мечтать.