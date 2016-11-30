Прогресс в работе пресс-службы Роскосмоса

Я уже неоднократно касался темы популяризации и пиара космоса, и не раз обсуждал деятельность пресс-службы Роскосмоса. В сравнении с работой пиарщиков космических агентств других стран работа наших оставляет желать лучшего, однако простое сравнение неправомерно — у всех разные бюджеты, разная численность, разные традиции работы с информацией, разные законы ее распространения. Поэтому я хочу сделать небольшой обзор положительных изменений в работе пиарщиков Роскосмоса. Изменения в лучшую сторону есть, хоть они и не столь заметны на фоне остальных агентств.

Поводом для этого разбора стала очередная критика работы пресс-службы Роскосмоса со стороны коллеги, блогера и популяризатора alien3. Недавно он посетовал, что в российском научно-популярном журнале “Кот Шредингера”, в статье про годовую экспедицию МКС, не размещено ни одной фотографии с российского сегмента — все сплошь с американского, как будто станция только из него и состоит. Причина такой подборки иллюстраций видится простой: на сайте NASA гораздо проще найти крупноформатные снимки, подходящие для глянцевой печати, чем на сайте Роскосмоса. Хотя, вполне вероятно, в редакции журнала даже не задавались такой целью — показать разные сегменты станции. Автор материала Альфия Максутова, хороший журналист, как-то она писала про частную космонавтику, но она далека от космонавтики поэтому для специалистов ее тексты кажутся поверхностными и ошибочными в некоторых деталях.

Очевидно, что ни фоторедактор, ни журналист “Кота” не отличат по фотографии российский сегмент от американского, поэтому выбрали из того, что было под рукой на сайте NASA. В то же время, у Космического центра им. Л. Джонсона NASA есть большой фотоархив на Flickr, где, при желании, можно найти снимки и с российской части станции. Там же в избытке кадров из Центра подготовки космонавтов в Звездном городке, с Байконура и даже от стен Кремля.

Отличить же российской сегмент МКС от прочих можно по внешнему виду — российские интерьеры более тесные, имеют желтые, бежевые и зеленые оттенки.

Американские, европейский, японский модули гораздо просторнее и имеют больше белого, синего, голубого и розового.

Если возникают сложность в определении принадлежности, можно глянуть снимок в максимальном разрешении и прочесть надписи на оборудовании.



А проще всего глянуть подпись к фото, обычно там пишут, кто на фото, где и чем занят.

У Роскосмоса тоже есть своя страница на Flickr и с нее мы и начнем список положительных изменений в работе пресс-службы, произошедших в последнюю пару лет.

Российский Flickr открыли еще в 2012 году, но три года там размещалось всего одиннадцать фотографий с МКС. Более активно наполнять его стали уже в 2015-м. Сейчас там последнее обновление на конец октября 2016 года — посадка космического корабля “Союз МС-01”. Объем фотоархива не сравнить с NASA, но о нашем, я подозреваю, вообще не многие знают.

В соцсетях у Роскосмоса неплохо развиты страницы на Facebook, Instagram, Вконтакте, Twitter. Они появились в 2014 году. Во Вконтакте несколько лет до этого страницу Роскосмоса вели энтузиасты, а потом передали админские права представителям пресс-службы. С момента основания страниц существенно изменилась практика работы с ними. Если поначалу это были просто копии ленты новостей с официального сайта, то теперь добавились отдельные сообщения для пользователей: фоточки с МКС, и даже популяризация астрономии.

Совместно с Московским Планетарием публикуются анонсы интересных астрономических событий под хэштегом #АстрономияДляВсех: метеорных потоков, солнечных и лунных затмений, пролетов МКС. Правда периодически бывают курьезы, типа предупреждения о солнечном затмении на Мадагаскаре, но в целом начинание положительное.

Роскосмос даже поддержал, инициированное Планетарием, онлайн-голосование за возвращение астрономии в школы. По моим наблюдением это первая, для Роскосмоса, попытка лоббирования своих интересов с обращением к общественности.

Отдельно мне хотелось бы отметить торжество SMM в освоении Роскосмосом формата .gif и его использование в соцсетях. Искусство загрузки гифки в ВК было освоено далеко не сразу, но сейчас нас радуют анимацией во время пусков ракет и посадок космических кораблей.



Оказалось, может Роскосмос и в вирусные видео. Официально, конечно, никто не признается, что это видео загрузили специально. Но если это нелегальный слив, то слившего надо найти, догнать и наградить.

Хотя я бы рекомендовал смотреть видео целиком, чтобы ощутить в полной мере атмосферу космического полета.

В соцсети вышли даже некоторые космонавты. Например у Олега Артемьева 200 тыс. подписчиков в его Instagram у него же очень классный сайт с богатой фотоподборкой.

Активный пользователь Вконтакте космонавт Сергей Волков, страницу он начал вести прямо с борта МКС в 2015 году.

Космонавт Александр Мисуркин готовится к своему второму полету и рассказывает о подготовке на своих страницах в Facebook и Вконтакте. Во время нашей встречи в Музее космонавтики он поделился, что ведет страницы в свободное время, и главным мотивом для него является возможность убедить читателей, что космонавтами не рождаются, и любой может стремиться к своей мечте.

Космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков ведет свой блог, хотя в 2016 году опубликовал всего одну запись, видимо нелегкое это дело — готовиться к своему первому полету.

Для тех кто интересуется созданием перспективной космической техники может быть интересен блог Марка Серова — космонавта-испытателя, начальника летно-испытательного отдела РКК «Энергия». Его блог — самый богатый источник бесценного опыта по разработке космического корабля «Федерация» и планируемой лунной программе.

Есть блоги космонавтов и на сайте Роскосмоса.

Думаю деятельность в соцсетях все космонавты ведут самостоятельно, а заслуга пресс-службы в том, что у них есть такая возможность — никто не препятствует этому. Учитывая традиционную закрытость нашей космонавтики и убежденность большинства начальства, что вся деятельность секретна, такой карт-бланш на популяризацию — важное достижение в деле открытия Роскосмоса для публики.

По информационному освещению ракетных пусков Роскосмос тоже медленно движется вперед. Прямые трансляции уже были давно, даже несмотря на известные неудачи. Первый пуск с космодрома Восточный сопровождался установкой на ракету так называемых “рокеткамов” — камер, размещенных на борту ракеты.

Рокеткамы уже давно устанавливает американская компания SpaceX, и пускает видео с них в прямом эфире. Не отстает Китай, они давали прямой эфир с рокеткамов, с испытательного пускасвоей тяжелой ракеты. На такое Роскосмос пока не отваживается, хотя техническая возможность есть, но и запись — это шаг вперед, ведь надо было не просто добиться разрешения руководства, но и провести техническую доработку ракеты, чтобы разместить камеры и систему передачи данных. А модернизация ракеты, даже такая незначительная, для нашей консервативной отрасли задача непростая, с бюрократической стороны.

Приятные мелочами иногда добавляются в трансляции ракетных пусков: переговоры космонавтов с ЦУПом, музыка, которая играет в корабле. Но давно назрела необходимость сопровождения пусков профессиональными комментариями. Просто картинки с космодрома уже мало, нужны еще ведущие и эксперты, которые смогут удержать зрителя у экрана, расскажут о сути происходящего, сообщат интересные факты о предстоящем пуске. Дошло до того, что энтузиасты-любители стали проводить свои трансляции, где давали комментарии в меру своего разумения. Наконец Телевидение Роскосмоса осознало эту потребность и провело серьезную работу в освещении пуска космического корабля “Союз МС-02”.

Предыдущий пуск тоже показали неплохо, добавили информации о полете и таймлайн — линию, на которой указаны основные этапы полета ракеты. Это, казалось бы, мелочь, но это тоже шаг вперед.

Нельзя пройти мимо свежего подарка всем энтузиастам космоса проекта “Космос 360”

По части работы со СМИ стало тоже лучше. Налажена активная почтовая рассылка всех новостей отрасли напрямую от Роскосмоса и с предприятий. Подписаться на нее можно отправив запрос на press@roscosmos.ru

Но для прессы важнее не получить письмо по общей рассылке, а оперативный комментарий по конкретной теме. Раньше это было практически невозможно, поэтому пресса пользовалась безымянными “источниками в ракетно-космической отрасли”. Сейчас их тоже немало, и сотрудники отрасли по-прежнему не стремятся комментировать под своим именем, но теперь можно хотя бы услышать слова директора департамента коммуникации Роскосмоса. Его статус позволяет прямое взаимодействие с прессой, тогда как до реформы пресс-секретарь не имел возможности высказываться от своего имени.

Вообще повышение пресс-службы до отдельного департамента значительно повысило возможности в общении с отраслью. Ведь стремление к закрытости, идущее еще из Советского Союза, у нашей космонавтики никуда не делось. Понемногу дело меняется, да и международные проекты тому способствуют, но все равно, большинство специалистов готово работать за высоким бетонным забором в тишине и спокойствии. Поэтому пресс-службе Роскосмоса приходится работать не только в условиях постоянной конкуренции с «превосходящим противником», но и преодолевая полувековую инерцию отрасли.

Результатом работы пресс-службы можно назвать и сохранение журнала “Новости космонавтики”. Год назад его редактор и основатель Игорь Маринин был готов отдать за 1 рубль журнал тому, кто обеспечит продолжение его жизни и работы. Роскосмос услышал крик о помощи, и сейчас журнал продолжает работу оставаясь самым объективным и информативным средством информации о мировой космонавтики на русском языке. Сейчас, кстати, идет подписка на 2017 год.

Конечно, список того, что надо бы еще сделать намного больше того, что уже сделано для популяризации космоса и Роскосмоса в России и мире. Каждый может предложить что-то свое. Я, например, скажу, что Роскосмос уже неплохо научился рассказывать о текущей деятельности, и теперь пора учиться больше говорить об успехах и результатах. Пятилетие “Радиоастрона” отметили очень скупо, про “Ломоносов” полгода тишина, а полетевший год назад “Электро-Л 2” прислал всего несколько фото, когда предыдущий слал сотни кадров в сутки. Видимо место научного редактора новостей в пресс-службе пока вакантно.

А при неудачах, Роскосмосу надо научиться сохранять смелость признавать ошибки, и объяснять происходящее с максимально возможной открытостью.