Я посмотрел “Салют-7” одним из первых, но выскажусь одним из последних. Уже было много оценок, и от космонавтов, и от журналистов и от популяризаторов космонавтики. Остается высказать только свое мнение.
Фильм не понравился. Мне довелось посмотреть его в одном зале с Виктором Савиных — космонавтом реально спасавшим реальный “Салют-7”. После фильма я подошел к Виктору Петровичу и сказал “Спасибо, что нашли мужество еще раз посмотреть это вместе с нами”. Наверняка он видел фильм уже не раз и ему было больно, но он терпел из уважения к собравшимся.
Сначала ложка мёда: графика космоса классная. Хорошо б с таким качеством Роскосмос рисовал обучающие документальные фильмы. Невесомость показали неплохо, не хуже “Гравитации”.
О хорошем всё. Теперь остальное.
Еще при просмотре у меня в сознании всплывало одно слово, которым можно вполне охарактеризовать весь фильм: “Клюква”. После просмотра, я проверил по вике:
Развесистая клюква (или под развесистой клюквой, раскидистая клюква, иногда просто клюква) — идиоматическое выражение, обозначающее вымыслы, ложные стереотипы, искажённые представления, вздорные и нелепые выдумки. Выражение обычно употребляется в язвительно-ироническом смысле, чаще всего о бытующих среди иностранцев домыслах о России и русских: о жизни, культуре, истории, языке и т. п.
Вот это всё про фильм “Салют-7”. Советская космонавтика, советское мировоззрение, советская власть нарисована именно так, как себе представляет стандартный среднеамериканский зритель. Русские космонавты бухают, курят, дерутся на орбите. В космических кораблях и станции всё ломается, летают тараканы, на сварных швах торчат 5-сантиметровые заусенцы, в ЦУПе все бьются в истерике от безнадеги и собственной бесполезности. Советская власть готова при любом удобном случае расстрелять своих, лишь бы не замарать международный авторитет и не выдать NASA секрет космического туалета. В финале отважные американцы летят на шаттле спасти мир от глобальной катастрофы, которая неминуема в случае падения станции, но русский Герой справляется сам, при помощи кувалды и друга-инженера. Стандартный голливудский фильм-катастрофа категории “Б”.
Если бы такое сняли в Голливуде, кино бы в России запретили к прокату, в Думе звучали гневные речи о тлетворном влиянии Запада, а у кинотеатров устраивали факельные шествия активисты движения “Космическое государство”.
Если оставить эмоции в стороне, надо отметить, что благодаря фильму многие зрители хоть приблизительно поймут как в космосе летают космические корабли, как они управляются и стыкуются. По технике нареканий множество (см. Приложение), но хоть в общих чертах можно сравнить с реальностью.
Звезды на дневном небе в фильме традиционно киношные. Это бич всего космического кино, и фантастического и исторического. Люди хотят звезды — им дают звезды, зато когда их не оказывается в реальных кадрах из космоса начинаются разговоры про павильон.
Моя главная претензия к фильму — это работа ЦУПа. Кажется начальник полета ничего не может и не знает, а остальные только под руку говорят или вообще статисты непонятно зачем. Космонавты сами стыкуются, сами всё чинят, сами спасают станцию. В этом плане другой отечественный космический фильм этого года “Время первых” на порядок выше: выявили проблему на борту, подняли чертежи, дали четкие инструкции как ее решить. Хотя по отношению к космонавтам — такая же клюква: бросить на орбите, лишь бы не достались китайцам.
В реальности космонавты это глаза и руки Земли, а управление станции и вся координация работы идет снизу. Сейчас это стало особенно существенно, когда связь с МКС обеспечена практически постоянно через спутники. Ранее, когда были короткие сеансы связи, космонавты вынуждены были решать многое на свое усмотрение и опыт, но координируя работу с ЦУП.
На встрече по случаю фильма, Виктор Савиных рассказал интересный факт: благодаря их работе на “Салюте-7” удалось освоить новую технику создания орбитальных станций. Их опыт показал, что необязательно орбитальный модуль станции полностью комплектовать на Земле перед стартом. Можно запускать его в “базовой комплектации” и заполнять оборудованием в ходе последующих рейсов снабжения. Космонавты способны выполнять сложные монтажные работы, а не только ремонтировать. Тем самым можно выигрывать в стартовой массе модуля и делать его более объемным или с дополнительным оборудованием. Вероятно этот опыт был использован в строительстве “Мира” и МКС, и будет востребован при строительстве окололунной станции. Разумеется, при просмотре фильма никто этого не узнает.
Конечно, алкоголь в космос привозили, даже сигареты и таракан возможны. И молоток в инструментах космонавтов имеется.
Но собрать всё это в один полет, это, мягко говоря, художественное преувеличение.
На самом деле, самой большой ошибкой создателей фильма стало всего одно предложение:
Если б не заявка на историчность был бы сносный экшен, про гипотетических героев-профессионалов в гипотетическую эпоху, типа “Укрощение огня”, “Экипаж” или “Семнадцать мгновений весны”. Но если заявил историческую драму, а показал клюкву, то получай по полной и на художественность свои ляпы не спишешь.
Приложение:
Технические ляпы “Салюта-7” (обновляется)
Рабочее давление скафандра 0,4 атмосферы, поэтому прохудив его никак 0,7 не получишь.
Для компенсации утечки атмосферы в скафандре предусмотрен резервный запас кислорода. Вернуться успеешь.
При выходе женщин космонавтов нештатных ситуаций с риском для жизни не зафиксировано.
Дополнительные секции на третьей плоскости солнечных батарей поставили уже Джанибеков и Савиных после восстановления управления станцией.
Станцию “Салют-7” потеряли не из-за обстрела космическим мусором или метеоритами, а из-за ошибки управления в ЦУПе.
Вращение аварийной станции было гораздо медленнее и только по одной оси.
Стыковку с аварийной станцией произвели с первого раза.
Угроза падения станции существовала, однако никакого сравнения с атомным ударом быть не могло. В результате она действительно упала, и никто не пострадал. Хотя можно допустить, что желтые СМИ могли нагнать страху.
Габариты отсека полезной нагрузки Space Shuttle 18,6х4,65 м, а не 15х6 м, хотя габариты станции 14,4х4,15 м в теории позволяли такую погрузку, хотя пришлось бы “обрить” все внешние элементы и остановить вращение станции. Подобная гипотетическая возможность породила позорный конспирологический документальный фильм от Роскосмоса «Битва за Салют. Космический детектив» в лучших традициях РЕН ТВ, как американцы готовили похищение.
Похищение космической станции противоречит Договору о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, который подписали США, Великобритания и Советский Союз 27 января 1967 года. Право собственности и юрисдикция на космические объекты сохраняется у запустившего.
“Челленджер”, стартовавший 29 июля 1985 года, во время проведения спасательной операции на “Салюте-7”, был оборудован обитаемым блоком SpaceLab в грузовом отсеке и наша станция там просто не поместилась бы.
Шаттлы на орбите открывали грузовой отсек для соблюдения теплового режима. Если створки закрыты, как в фильме, значит корабль идет на посадку.
Пожара на “Салюте-7” не было. Происшествие с загоревшейся кислородной шашкой происходило на “Мире” в 1997 году, но пожар удалось потушить на борту без разгерметизации станции.
Огонь в космосе распространяется не так как в фильме “Гравитация”, откуда создатели “Салюта-7” заимствовали идею с пожаром. В отсутствии вентиляции огонь использует весь кислород в окружающем воздухе и потухает, т.к. конвекция из-за разницы температур воздуха отсутствует.
Для выхода в открытый космос требуется подготовка в течение нескольких часов, когда космонавт дышит чистым кислородом, чтобы вывести азот из крови и избежать кессонной болезни при переходе на пониженное давление 0,4 атмосферы внутри скафандра.
Бленды звездных и солнечных датчиков делают из тонкой жести или пластика, т.к. их задача блокировать боковой солнечный свет, а не выдерживать выстрел из танка.
Ангелы в космосе не летают.
alien3 добавляет:
Станция в фильме была покрыта неправдоподобным количеством инея/льда. Предыдущий экипаж оставил «Салют» в штатном состоянии, никаких утечек воды из системы «Родник» не было (она просто замерзла). Небольшое количество воды из атмосферы конденсировалось на панелях до прилета экипажа, а потом, в те дни, когда он работал над восстановлением электропитания станции, в воздухе увеличивалась влажность из-за выделения воды с выдыхаемым воздухом и пóтом. Система кондиционирования, которая собирает воду из атмосферы, без электричества не работала, поэтому за панелями — там, где было холоднее, — скопилась вода. Изначально, напротив была нехватка воды для питья.
Скафандр, в котором экипаж выходил в открытый космос был скомпилирован из разных скафандров, так, на пульте одного из скафандров «Орлан-ДМ», в которых герои были снаружи станции, отчетливо виден зеленый ЖК-дисплей, который появился лишь несколько лет назад на скафандрах «Орлан-МК».
Во время стыковки в фильме экипаж не закрыл шлемы скафандров «Сокол», что нарушение не только инструкций, но и здравого смысла — спасательные скафандры используются на трёх этапах — выведение, стыковка и посадка, на случай разгерметизации корабля, в том числе из-за столкновения со станцией. Допустить, что опытный экипаж «забыл» закрыть шлемы нельзя, это у них на автоматизме.
anotherdriver
Проблем с нехваткой воздуха на «Салюте-7» не было.
Первый выход в космос был через 2 месяца после стыковки, и абсолютно штатный, как раз для установки дополнительных панелей.