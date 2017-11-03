Я посмотрел “Салют-7” одним из первых, но выскажусь одним из последних. Уже было много оценок, и от космонавтов, и от журналистов и от популяризаторов космонавтики. Остается высказать только свое мнение.

Фильм не понравился. Мне довелось посмотреть его в одном зале с Виктором Савиных — космонавтом реально спасавшим реальный “Салют-7”. После фильма я подошел к Виктору Петровичу и сказал “Спасибо, что нашли мужество еще раз посмотреть это вместе с нами”. Наверняка он видел фильм уже не раз и ему было больно, но он терпел из уважения к собравшимся.

Сначала ложка мёда: графика космоса классная. Хорошо б с таким качеством Роскосмос рисовал обучающие документальные фильмы. Невесомость показали неплохо, не хуже “Гравитации”.

О хорошем всё. Теперь остальное.

Еще при просмотре у меня в сознании всплывало одно слово, которым можно вполне охарактеризовать весь фильм: “Клюква”. После просмотра, я проверил по вике:

Развесистая клюква (или под развесистой клюквой, раскидистая клюква, иногда просто клюква) — идиоматическое выражение, обозначающее вымыслы, ложные стереотипы, искажённые представления, вздорные и нелепые выдумки. Выражение обычно употребляется в язвительно-ироническом смысле, чаще всего о бытующих среди иностранцев домыслах о России и русских: о жизни, культуре, истории, языке и т. п.

Вот это всё про фильм “Салют-7”. Советская космонавтика, советское мировоззрение, советская власть нарисована именно так, как себе представляет стандартный среднеамериканский зритель. Русские космонавты бухают, курят, дерутся на орбите. В космических кораблях и станции всё ломается, летают тараканы, на сварных швах торчат 5-сантиметровые заусенцы, в ЦУПе все бьются в истерике от безнадеги и собственной бесполезности. Советская власть готова при любом удобном случае расстрелять своих, лишь бы не замарать международный авторитет и не выдать NASA секрет космического туалета. В финале отважные американцы летят на шаттле спасти мир от глобальной катастрофы, которая неминуема в случае падения станции, но русский Герой справляется сам, при помощи кувалды и друга-инженера. Стандартный голливудский фильм-катастрофа категории “Б”.

Если бы такое сняли в Голливуде, кино бы в России запретили к прокату, в Думе звучали гневные речи о тлетворном влиянии Запада, а у кинотеатров устраивали факельные шествия активисты движения “Космическое государство”.

Если оставить эмоции в стороне, надо отметить, что благодаря фильму многие зрители хоть приблизительно поймут как в космосе летают космические корабли, как они управляются и стыкуются. По технике нареканий множество (см. Приложение), но хоть в общих чертах можно сравнить с реальностью.

Звезды на дневном небе в фильме традиционно киношные. Это бич всего космического кино, и фантастического и исторического. Люди хотят звезды — им дают звезды, зато когда их не оказывается в реальных кадрах из космоса начинаются разговоры про павильон.

Моя главная претензия к фильму — это работа ЦУПа. Кажется начальник полета ничего не может и не знает, а остальные только под руку говорят или вообще статисты непонятно зачем. Космонавты сами стыкуются, сами всё чинят, сами спасают станцию. В этом плане другой отечественный космический фильм этого года “Время первых” на порядок выше: выявили проблему на борту, подняли чертежи, дали четкие инструкции как ее решить. Хотя по отношению к космонавтам — такая же клюква: бросить на орбите, лишь бы не достались китайцам.

В реальности космонавты это глаза и руки Земли, а управление станции и вся координация работы идет снизу. Сейчас это стало особенно существенно, когда связь с МКС обеспечена практически постоянно через спутники. Ранее, когда были короткие сеансы связи, космонавты вынуждены были решать многое на свое усмотрение и опыт, но координируя работу с ЦУП.

На встрече по случаю фильма, Виктор Савиных рассказал интересный факт: благодаря их работе на “Салюте-7” удалось освоить новую технику создания орбитальных станций. Их опыт показал, что необязательно орбитальный модуль станции полностью комплектовать на Земле перед стартом. Можно запускать его в “базовой комплектации” и заполнять оборудованием в ходе последующих рейсов снабжения. Космонавты способны выполнять сложные монтажные работы, а не только ремонтировать. Тем самым можно выигрывать в стартовой массе модуля и делать его более объемным или с дополнительным оборудованием. Вероятно этот опыт был использован в строительстве “Мира” и МКС, и будет востребован при строительстве окололунной станции. Разумеется, при просмотре фильма никто этого не узнает.

Конечно, алкоголь в космос привозили, даже сигареты и таракан возможны. И молоток в инструментах космонавтов имеется.

Но собрать всё это в один полет, это, мягко говоря, художественное преувеличение.

На самом деле, самой большой ошибкой создателей фильма стало всего одно предложение:

Если б не заявка на историчность был бы сносный экшен, про гипотетических героев-профессионалов в гипотетическую эпоху, типа “Укрощение огня”, “Экипаж” или “Семнадцать мгновений весны”. Но если заявил историческую драму, а показал клюкву, то получай по полной и на художественность свои ляпы не спишешь.

Приложение:

Технические ляпы “Салюта-7” (обновляется)

