Услуга спутникового интернета известна давно, однако пользуются ей не многие. В общем объеме спутникового телекоммуникационного рынка доля интернета совсем незначительна. С помощью компании Astra Internet разбираемся, что представляет из себя спутниковый интернет сегодня.

Двусторонний спутниковый интернет – это единственно возможный вариант оставаться в сети в привычном режиме там, где нет других средств связи или они недостаточны. Многим кажется, что белые пятна осталось только на Чукотке, но реально, местами, связи нет даже в Московской области. Например, только последний год сотовая связь более-менее стабильно поддерживается на маршруте поезда «Москва-Петербург», ранее сотовые операторы не считали нужным наладить по пути нормальную связь.

На заре спутникового интернета, его оборудование было громоздким и дорогим (комплект стоил более $20-40 тыс.) и передача велась преимущественно в Кu-диапазоне, а скорости доступа исчислялись килобитами в секунду.

В последние годы коренным образом изменилась: к Ku-диапазону, над Россией добавился Ка-диапазон со спутников «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ-6», произведенные «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва». Они дали возможность подключать высокоскоростной интернет до 45 Мбит/сек.

Для пользователя предлагается современное оборудование на платформе Jupiter ™ мирового лидера спутниковой индустрии Hughes Network. Диаметр антенны – от 0,74 м. Стоимость для покупателя составляет от 28 000 рублей, возможна аренда или рассрочка.

Установка и настройка обойдется еще в 6 тыс. руб., но если внимательно прочесть инструкцию, то оборудование можно поставить самостоятельно.

Есть вариант коллективного подключения, на коттеджный поселок, или на пару десятков квартир, так получится выиграть на спутниковом терминале – один на всех – и абонентской плате. Стоимость подключения для каждого останется в пределах 6-8 тыс. За эти деньги оператор протянет сеть от спутникового терминала к каждому пользователю или поставит точки Wi-fi.

Перед выбором тарифа, стоит посмотреть на карту спутникового вещания, т.к. у каждого аппарата свой охват:

Если в сети предполагается проводить много времени, то проще взять безлимитный тариф. Начальная стоимость идет от 400 руб/мес, хотя для привычного пользования с высокой скоростью придется отдавать до 3000 руб/мес. За это можно получить порядка 40 Гб трафика ежемесячно.

Конечно, цены не сравнить с привычными городскими. Сэкономить можно если выбрать наиболее приемлемые тарифы, суточные, недельные или месячные. Некоторые дают выгодные 6 часовые периоды «Безлимитной ночи».

Недостатком геостационарного интернета является еще и высокая задержка сигнала – спутники находятся на расстоянии 36 тыс км, сигналу требуется время чтобы преодолеть это расстояние туда-обратно, плюс дополнительные потери времени в системах коммуникации, так что пинг может достигать полсекунды или больше – для современных сетевых игр не пойдет.

Понятно, такие условия не способствуют популярности спутникового интернета, и причина высоких цен – космические средства доставки.

Цена геостационарного спутника – до полумиллиарда долларов, ракеты – еще под сотню млн. Минутка поклонения Илону Маску, который поставил цель снизить цены на ракеты в десять раз, но пока снизил вдвое, что уже неплохо. А вот с удешевлением спутников пока всё плохо, хотя в этом направлении сейчас движутся две компании: OneWeb и SpaceX.

Срок службы спутника – ограниченный, как правило, около 15 лет. Сейчас, когда качество космической электроники достаточно высоко, этот срок не приводит к выходу спутника из строя. Срок эксплуатации определяется запасом топлива, требуемого для поддержания стабильной точки стояния на геостационарной орбите. Чтобы продлить этот срок, сейчас используются эффективные электроракетные двигатели. «Полностью электрические» спутники уже делает Boeing и Airbus. В России такой аппарат разрабатывает «Даурия Аэроспейс» в партнерстве с «Газпром космические системы».

Подробнее об услугах можно узнать на сайте Astra Internet или по бесплатному телефону: 8 800 775 79 55