Астрономы сдали небо под застройку

Директор Пулковской обсерватории собственноручно согласовал строительство первого жилого комплекса у стен обсерватории под Санкт-Петербургом. Уже началась продажа квартир, свет из которых оставит без работы научный центр, который когда-то был «главным по космосу» в стране.

Пулковская обсерватория под Санкт-Петербургом уже не первый год страдает от приближающегося мегаполиса. Яркое городское освещение засвечивает звезды, и уменьшает количество небесных объектов, наблюдаемых астрономами. Несколько лет кое-как удавалось сдерживать натиск застройщиков, жилые кварталы держались в стороне от обсерватории, и одноименного аэропорта неподалеку. В последнее десятилетие бреши в теневой защите только пробивали автострады, крупные гипермаркеты и автозаправки. Их яркое освещение уже сказывается на качестве научных данных телескопов, некоторые из которых успешно и плодотворно работают с позапрошлого века.

Пулковская обсерватория являлась крупнейшим астрономическим и геодезическим научным учреждением в Российской Империи XIX века. Благодаря установленному современному оборудованию астрономы России являлись лидерами в астрометрии – регистрации точного положения звезд на небе, записи интенсивности излучения, изучении перемещения звезд, определении расстояния до окрестных звезд. В ХХ веке эта деятельность продолжилась, и за счет длительной работы астрономов накоплена уникальная многолетняя статистика эволюции наблюдаемых звезд в течение земных десятилетий.

Обсерватория и ее научные сотрудники вносят большой вклад в изучение малых тел Солнечной системы, двойных и кратных звезд, больших планет и их спутников, опасных астероидов и околоземного космического мусора. Телескопы Пулково участвуют в изучении экзопланет, перепроверяют и подтверждают открытия других исследователей, находят приближающиеся астероиды, наблюдают спутники планет Солнечной системы, участвуют в программе наземной поддержки проекта космического телескопа Gaia.

Работа 2010 года по определению параллаксов звезд получила на Совете по астрономии РАН статус Важнейшего достижения по Академии наук, за точность, сравнимую с точностью наблюдений космического телескопа Hipparcos. В базах данных проекта NEODyS (международный проект собирающий воедино наблюдения опасных для Земли астероидов) данные из Пулковской обсерватории занимают примерно половину всех наблюдений всех обсерваторий РФ вместе взятых. А их более тридцати штук.

Казалось бы климат Санкт-Петербурга не очень способствует наблюдениям небесных объектов, но расположение на возвышенности, и модернизация телескопов повышает возможности.

В 2007 году на Большой рефрактор — гордость Пулково — установили современную цифровую систему с ПЗС-матрицей, что на порядок повысило качество наблюдений. За последние 10 лет удалось провести наблюдений больше чем за предыдущие 60.

Пулковская погода дает в среднем 150 ясных ночей, пригодных для наблюдений, благодаря модернизации, которая позволила использовать даже кратковременные прояснения. Собственная разработка научных сотрудников Пулково, реализованная на Большом рефракторе — система слежения за погодой, на базе уличных вебкамер. Камеры регистрируют состояние неба, и если видны просветы в облаках, то телескоп запускается в работу в автоматическом режиме.

Удивительно, но факт: работа Большого рефрактора обходится госбюджету в 11 тысяч рублей в год — фактически оплачивается только электроэнергия, а инженерно-технические работы выполняют сами научные сотрудники и волонтеры Санкт-Петербургского астрономо-геодезического общества, ремонт оборудования выполняется за счет грантов и пожертвований.

Недавно, силами научных сотрудников, восстановлен и переделан для ночных наблюдений метровый (в диаметре) телескоп-рефлектор “Сатурн”, который был создан в 70-е для наблюдения Солнца, а потом несколько десятилетий пролежал на складе. Модернизация его оптической схемы в среднефокусный телескоп с большой светосилой позволила использовать его для наблюдения очень слабых или быстро движущихся объектов, например малых астероидов или далеких спутников.

Если с питерской погодой как-то можно совладать современными средствами, то подступающая засветка становится постоянной нерешаемой проблемой. По мере наступления города, постепенно гаснут самые тусклые из наблюдаемых звезд. Астрономы давно бьют тревогу по этому поводу. На стороне обсерватории распоряжение Совнаркома 1945 года, имеющее юридическую силу распоряжения Правительства РФ; городское положение 1996 года, о 3-хкилометровой защитной зоне; Правила застройки и землепользования Санкт-Петербурга — запрещающие крупное жилое и промышленное строительство ближе 3 км от научного центра, позволяющие строить что-либо иное только по согласованию с обсерваторией.

Понятно, что сегодня положение 1945 года – слабая надежда в обороне привлекательных для застройки участков. Тем не менее, благодаря старанию сотрудников обсерватории, общественному резонансу, поддержке в питерской и федеральной прессы, помощи некоторых политиков, бастион держался.

Окончательное право утверждать проекты застройки оставили за руководством Пулковской обсерватории, а чтобы исключить опасность коррупционного сговора, ученые сформировали Комиссию по астроклимату из сотрудников обсерватории. Астрономы, входящие в комиссию, должны оценивать предлагаемые градостроительные проекты с точки зрения возможного вреда наблюдениям и представлять свою оценку Ученому совету обсерватории, который открыто обсуждает проект и принимает решение. Без оценки Комиссии по астроклимату и без решения Ученого совета, руководство не может согласовывать проекты застройщиков. По крайней мере так гласит Устав обсерватории.

Однако в октябре 2016 года директор Пулковской обсерватории утвердил план строительства жилого микрорайона внутри 3-х километровой защитной зоны, в обход Комиссии и Ученого совета. В декабре на подступах к обсерватории заметили первую строительную технику, отгораживающую будущую стройплощадку, а на сайте компании-застройщика появилась реклама квартир в будущем комплексе.

Разумеется, многие научные сотрудники не согласны с действиями директора, которого сами год назад себе выбрали. Сочувствующие горожане в сети выложили петицию для привлечения внимания общественности и СМИ. Там можно поставить подпись и выразить слова поддержки. Одновременно с этим пишутся заявления во все соответствующие органы…

Сегодня, возможно, еще получится остановить застройщиков, хотя кажется, что бесконечно противостоять растущему городу обсерватория не сможет. Благодаря космической съемке можно посмотреть как Санкт-Петербург подбирался к Пулково в последние годы.

На стороне ученых работает еще одноименный аэропорт, который существенно сдерживает расширение города в этом направлении. Единственное шоссе на этом направлении и так прегружено, поэтому возведение на нем микрорайонов в десятки тысяч жителей может превратиться в транспортный коллапс.

Рано или поздно бастион падет, и научное значение обсерватории сократится на порядки. Даже сейчас Пулковская обсерватория — единственная в мире, сохранившая работоспособность на таком расстоянии от мегаполиса.

К сожалению, перенести обсерваторию невозможно. Монтаж и обкатка телескопа – это половина его стоимости, поэтому разумнее оставить инструменты на историческом месте, а в новой обсерватории установить новые. Плюс, при переносе оборвется вся статистика наблюдений, на новом месте придется начинать сначала, отменяя предыдущие полтора века работы. Можно построить новую обсерваторию, но это пока не планирует ни Российская академия наук, ни Пулково. У государства средств на это нет. В идеальном мире деньги на создание новой обсерватории следовало бы взять как раз с наседающих застройщиков, но об этом можно только мечтать, т.к. речь идет о десятках миллиардов рублей.

Сам же живописный комплекс Пулково можно было бы превратить в центр образования, популяризации науки и техники, в место для культурного и интеллектуального отдыха горожан и туристов.

Сейчас Пулковская обсерватория – это приятный тихий загородный парк, где можно погулять в тени полувековых елей и куполов телескопов. Там же часто проводятся экскурсии, с демонстрацией музея и некоторых телескопов.

В мире немало примеров того, как утратившая прежнюю научную значимость обсерватория продолжает жизнь в качестве музейно-выставочной территории — например Гринвичская обсерватория в Лондоне, обсерватория Лоуэлла в США или обсерватория Энгельгардта под Казанью, где старинные утратившие научную ценность телескопы стали музейными экспонатами, а рядом построен современный планетарий, где посетители узнают самые свежие научные данные о Солнечной системе и Вселенной.

Однако уникальное положение Пулковской обсерватории у Северной столицы, и сохраняющаяся работоспособность, позволили бы сформировать не менее уникальный научно-культурный объект — астрономический парк-музей, позволяющий не только изучить историю астрономии вообще и Главной обсерватории России, но и увидеть в действии живые телескопы выполняющие актуальные научные задачи, хоть и в образовательных целях. Сейчас в Санкт-Петербурге астрономов готовит СПбГУ на кафедре астрономии матмех факультета. Съездить на практику в Пулково — легко и просто в любое время года, если обсерваторию перенести, возможности снизятся.

У Пулково уже есть собственный уникальный телескоп в Чили, созданный и установленный еще в советские годы в Андах с идеальным астроклиматом. Точнее чилийское правительство готово безвозмездно передать телескоп под управление пулковским астрономам, при условии его ремонта и модернизации, на что нет средств. Астрономы думали даже пойти на Boomstarter для сбора средств, но не решились выйти в люди “с протянутой рукой”.

В то же время, использование внешних наблюдательных площадок обходится дороже из-за транспортных расходов и удаленности от необходимых мастерских и заводов. Ио никакой, даже ультрасовременый, телескоп в Чили не способен заменить телескопы Пулково — это же другое полушарие, а значит наблюдения предыдущих лет продолжить не получится.

Силами научных сотрудников Пулково, развернута международная сеть небольших автоматических телескопов ISON, но они заняты только наблюдением за космическим мусором, и обнаружением околоземных астероидов и комет. Все научные задачи, которые сейчас решают в Пулковской обсерватории, ISON не потянет. Есть еще два удаленных телескопа: инфракрасный в Италии, и под Кисловодском, но их также мало.

Если астрономы решат-таки собирать деньги на телескопы или переезд – я об этом обязательно напишу. Пока же можно поддержать их подписью петиции, или, если в этом будет необходимость, написать им напрямую – я могу выслать контакты.