Космический календарь 2018 года

Петербургская художница Анастасия Просочкина выпускает календарь космонавтики, на основе своих работ. Сейчас есть возможность заказать один или несколько календарей, чтобы успеть к Новому году.

Анастасия несколько лет включает космонавтику в свое творчество. Причем это именно космонавтика, а не абстрактный космос, на основе снимков Hubble или разводов краски по воде. Для картин художницы характерно внимание к техническим деталям, и тщательная, почти инженерная проработка элементов конструкции, как реальных прообразов, так и фантастических.

Я уже однажды демонстрировал ее работу в статье про «Фобос-Грунт». Для работы над картиной, Анастасия изучила двухтомную монографию, изданную НПО им. С.А. Лавочкина, где создавали космический аппарат.

Такая внимательность к технике пришлась по душе представителям космической отрасли. Картины Анастасии Просочкиной выставлялись в Звездном городке. Выставка была организована при поддержке космонавта Александра Мисуркина. Потом были заказы на «портреты» ракеты и корабля «Союз» и спутника «Ресурс-П».

Российская частная космическая компания «Даурия Аэроспейс» тоже заказала несколько работ, посвященных состоявшимся и будущим проектам компании:

Хотя моя самая любимая работа «Калужский мечтатель»:

На мой взгляд этот образ пронзительно точно отражает связь времен, и тот путь, который прошла наша космонавтика за сто лет: от несбыточной мечты при свете лучины, до фактически мирового лидерства в космосе на сегодняшний день. (Кто хочет поспорить, пусть слетает в космос без Роскосмоса, тогда и поговорим.)

Хотя успехи иностранной космонавтики, тоже не остаются без внимания. В том числе, полюбившаяся многим российским энтузиастам космонавтики ракетная посадка отработанных первых ступеней:

В общем, если захотите заказать картину, можете напрямую обращаться к Анастасии.

А чтобы добавить космоса на стену в офис, заводской цех или квартиру, стоит сейчас заказать космический календарь Анастасии Просочкиной. На предзаказ остается всего неделя:

https://planeta.ru/campaigns/space_calendar_2018