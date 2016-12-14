Взрыв стартапа

В 44-ю годовщину последнего шага человека по Луне, в московской промзоне прогремел взрыв, который ознаменовал выход на новый уровень частного ракетостроения в России. Частная компания и сколковский стартап «Лин индастриал» перешла к огневым испытаниям своего первого жидкостного ракетного двигателя. Испытания закончились взрывом, от которого пострадал непричастный человек.

Компания «Лин индастриал» появилась в середине 2014 года. Создана настоящими энтузиастами космонавтики, которые вдохновились успехами западных частников и решили выйти на зарождающийся рынок микроракетных пусков. Сейчас в мире появилось множество мелких и крупных частных проектов, создающих ракеты для запуска микро- и наноспутников на околоземную орбиту. “Лин индастриал” был первой и, фактически, единственной подобной частной инициативой в России. Как у всякого приличного стартапа у «Лин» есть и программа-максимум: план строительства лунной базы «Луна семь».

Генеральный конструктор компании, инициатор и идейный вдохновитель известен многим как блогер ___lin___, и редактор журнала “Новости космонавтики” Александр Ильин. Его инженерно-космическое образование помогало писать о космосе, но в какой-то момент он не выдержал и взялся за свой собственный проект. Насчет экономических перспектив микроракет я бы с ним поспорил, но, в конце-концов, с чего-то начинать надо. Кто-то строит микроспутники, кто-то микроракеты.

“Лин” стал резидентом Фонда Сколково, и двинулся по сложному и тернистому пути получения микрогранта Сколково в размере 5 млн руб. По дороге ему повезло: нашелся частный инвестор, правда не из России, а из соседней Беларуси. Сооснователь компании Wargaming Сергей Буркатовский, и давний знакомый, вложил в инициативу Александра несколько миллионов рублей. Для создания первой микроракеты, по расчетам Ильина требуется не меньше 500 млн руб, но первые инвестиции позволили начать практическую деятельность.

Основную разработку назвали “Таймыр”. Это должна быть модульная трехступенчатая ракета, которая, в зависимости от количества боковых ускорителей, смогла бы выводить на низкую околоземную орбиту от 10 до 150 кг груза, по цене $15-20 тыс. Это примерная стоимость за кг выведения на Space Shuttle, но дешевле чем $40 тыс у конкурирующей RocketLab. Микроракеты дороже чем современные попутные пуски на обычных ракетах типа “Союз” или Falcon-9, но их перспективы в удобстве выбора орбиты и даты пуска, и на этом поле ожидается активная конкуренция в будущем.

Инновацией в ракете стало выбранное топливо: жидкостная пара перекись водорода и керосин. Думаю упоминание перекиси водорода заставило вздрогнуть тех, кто немного интересовался историей техники в XX веке. Этот компонент топлива где только ни пытались применить, и почти всегда дело заканчивалось взрывами, жертвами и катастрофами. Последняя крупная жертва перекиси — подводная лодка “Курск”. Но инженеры “Лина” знакомы с историей, поэтому решили использовать концентрацию перекиси не выше 85% — это обещало низкую опасность и достаточно высокие характеристики ракеты. Причина такого выбора еще и конструктивная, обычно для окисления керосина в ракетах используется жидкий кислород, но это криогенный компонент, требующий серьезной заправочной инфраструктуры и металлических ракетных баков. Для снижения массы и удешевления конструкции ракеты инженеры решили остановиться на композитных баках.

В разработке “Таймыра” самым простым показался этап создания электронной системы управления ракетой. С этой целью “Лин” стал запускать по сути любительские ракеты на высоту в несколько сот метров, при этом пытаясь оборудовать их аэродинамическими рулями и контролировать полет.

Для этих пусков использовались твердотопливные двигатели.

Кое-какой прогресс в этом был, через какое-то время ракеты становились больше и сложнее. Дошло до сверхзвуковых пусков и двухступенчатых “летающих стендов”.

Одновременно с этим “Лин”, как сколковский стартап часто светился на различных технологических выставках со своим пластиковым макетом космической ракеты (не в масштабе) и металлическими макетами ракетных двигателей своей разработки.

Но за любительскими пусками пластиковых “карамельных” ракет, выставочной картинкой, фотосессиями и пиаром в СМИ оставалось немало трудностей, на которые не рассчитывали стартаперы увлеченные космосом. Все два с лишним года, до сегодняшнего дня прошли для “Линов” в режиме превозмогания. Александр в своем блоге и страницах соцсетей живописно рассказывал о постоянно сваливающихся проблемах, которые никто не ожидал.

Компания сталкивалась с бесконечными бюрократическими препонами в получении лицензии на космическую деятельность. То есть компания до сих пор юридически не является космической. По сути с 2012 года, когда этот статус получили “Спутникс” и “Даурия Аэроспейс”, ни один частник в России, мечтающий стать космическим, не получил заветной лицензии.

Испытания своего первого жидкостного ракетного двигателя “Атар-100” “Лин индастриал” планировал произвести на испытательном стенде Московского авиационного института. Когда двигатель был готов, МАИ отозвал свое согласие без объяснения причин, и намекая на свои опасения за сохранность стенда.

Согласился помочь с испытаниями завод, который поставлял перекись, но потом тоже передумал.

В это же время возникли большие трудности с поиском полигона для проведения любительского “РакетФеста”. В глазах Александра Ильина всё выглядело словно заговор, направленный конкретно против его стартапа. Кому выгоден его провал? Неужели Роскосмос опасается молодого амбициозного конкурента и строит козни?

Надо сказать, что образ благородного борца с обстоятельствами Александр Ильин с радостью бы принял на себя, но не всё так однозначно. Многие представители отрасли со стороны Роскосмоса отмечали его высокомерие и заносчивость, поэтому, даже если и не ставили палки в колеса сознательно, то и помогать не горели желанием.

Так или иначе “Лину” пришлось заняться изготовлением своего собственного испытательного стенда. Для небольших ракетных двигателей там не такая уж масштабная конструкция, изготовление которой для предприятий Роскосмоса-то вообще детская забава, но для небольшого стартапа это были существенные расходы и потеря времени.

К осени 2016 года разработчики начали т.н. “проливочные испытания”, когда через двигатель и топливные системы проливается обыкновенная дистиллированная вода. Это позволяет проверить готовность топливопроводов, клапанов, насосов. Следующий этап уже огневой.

Конечно, инженерам-энтузиастам, которые два с половиной года шли к своей ракете, не терпелось скорее увидеть первое пламя. Тратить время в бесконечных согласованиях полигонных испытаний никто из них не хотел, причем предыдущий опыт показывал, что такого согласования может вообще не быть. Отказ от варианта “выехать в чистое поле” они объяснили сами: “сейчас зима, а стенд собран на базе обычного автомобильного прицепа, который имеет весьма посредственную проходимость”.

Причины спешки, понятное дело, не только в желании поскорее бахнуть, но и банально финансовые: инвестиции иссякают с каждым днем, нужно демонстрировать результат и прогресс, чтобы рассчитывать на следующий раунд. Подозреваю, что и отчетность в Сколково требовала испытаний для закрытия этапа.

В результате воспользовались предложением знакомого, который знал удобный пустырь в промзоне. Казалось, что в 12 часов ночи, в 15-градусный мороз, в воскресенье на складе лома черных металлов уж точно не найдется посторонних. Сами участники испытаний спрятались за старым грузовиком и ощущали себя в безопасности. С пульта отдали команду пуск…

Что произошло потом точно не известно. По данным СМИ, при взрыве двигателя, один из металлических фрагментов пролетел 20 метров, пробил забор из оцинкованного железа, стену бытовки на соседнем участке и серьезно повредил кистевой сустав находившегося там рабочего. Серьезность повреждения точно не установлена. “МК” сообщал об открытом переломе, LIFE весь день писал про ампутированную конечность. По данным “Лина”, повреждение серьезное, задеты сухожилия, но рука в гипсе и на месте.

Основатели компании уже заявили свою готовность возместить стоимость лечения и выплатить денежную компенсацию, но комментариев самого пострадавшего пока никто не получил. Кроме этого МВД еще не решило что делать с юными и не очень последователями Илона Маска и Сергея Королева, пока с них взяли лишь обязательства помогать следствию.

Очевидно «Лин» увлекся и утратил чувство опасности, без которого нельзя в работе с ракетной техникой. Но несмотря на нарушения техники безопасности, серьезную травму человека, и провал испытаний, будущее “Лин индастриал” еще не определено. Кто-то желает компании скорейшего прекращения существования. Хотя я бы напомнил пересказанную в “Марсианине” историю появления одного из самых сильных подразделений NASA — Jet Propulsion Laboratory: “студенты устроили взрыв в общежитии, но их не наказали, а дали испытательную базу и велели продолжать”. Да и история королёвского ГИРДа не сильно отличается: тоже были гаражи, пустыри, и взрывы экспериментальных двигателей, которые через тридцать лет привели к полету Гагарина.

Думаю Роскосмос без труда бы нашел безопасную площадку для испытаний не только Ильину, но и всем частникам, студентам и энтузиастам, мечтающим о космосе и желающим что-то делать своими руками.

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