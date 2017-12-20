Пол — это лава, потолок тоже

Подъем на вулкан — одно приключение. Спуск с вулкана — другое. Продолжаю фоторассказ о своем освоении планеты Камчатка.

Гид из компании “Камчатский тур” нам достался хороший, и маршруты интересные:

— Идем вон туда, я там еще не был, проложим новую тропу, заодно пещеры поищем.

Короткий обед на краю вулканического кратера и пора вниз — на лаву. Низкая облачность не давала насладиться пейзажами в полной мере. Соседний стратовулкан Большая Удина не показывался, и даже плоская вершина конуса Клешня временами терялась в низких облаках. Хорошо дождя не было.

Спуск с вулкана по каменистой осыпи показал, что стоило захватить хорошие перчатки. Вулканический туф, покрывающий склоны, рыхлый, сыпучий и острый. На крутом склоне постоянно порываешься схватиться за поверхность, но после пары попыток голыми руками решаешь держаться на ногах.

Быстро нашелся альтернативный способ — скатываться как на сноуборде. Шумно и пыльно, зато быстро.

— Я тут одну пещеру знаю, идем проверим. В прошлом году она еще горячая была, глянем как сейчас.

Вулканические пещеры меня привлекали не меньше самих вулканов — сравнительная планетология продолжалась.

По пути скачем через трещины.



Местами застывшая лава под ногами отзывалась гулкой пустотой. Может там небольшой пузырь, а может многометровая пещера. Приходилось успокаивать себя, что человеческие тела обладают низкой плотностью и неспособны оказывать существенного воздействия на твердую хотя и хрупкую породу.

Впереди показался темный провал — пещера.

Широкий вход так и манил, но гид ушел вперед, оставляя нас на безопасном расстоянии.

Пока его ждали, обратили внимание на необычные сосульки, свисающие на стене провала. Любопытство так и подмывало попробовать на язык, но здравый смысл не позволял. Как оказалось верно: говорят, в этих сталактитах много солей хлора и мышьяка.

Гид вернулся разочарованный. Провал пещеры слишком глубокий, без альпинистского снаряжения и страховки лезть не стоит.

Оставалось замыкать круг, и выходить к той пещере, что обошли на пути к жерлу вулкана.

“Замкнуть круг” сказать легче чем сделать. Предстояло пройти около километра по самой сложной пересеченной местности, по какой мне доводилось ходить.

Однако пример бодрого гида, демонстрировал, что нет ничего невозможного.

Немногочисленные метры лавы гавайского типа воспринимались как подарок. К сожалению, участки ровной как шоссе поверхности были непродолжительны.

Над широким разливом лавы, на фоне конуса Клешня можно рассмотреть участки дрожащего теплого воздуха. Местами сохраняется жар извержения. Хотя прошло 4 года, но камень остывает медленно, в глубине запасено еще немало энергии.

Когда заметил уже знакомые метки тропы немного выдохнул. По крайней мере тут до меня прошло уже немало народа, и можно не опасаться, что лава проломится под ногами.

Наконец вышли к долгожданной пещере.

На спуске снова пожалел об отсутствии перчаток. Приходилось цепляться за стены, полные острых выступов. Все-таки этот каменный мир совершенно чуждый самому понятию жизни. Тут своя жизнь — неживая. Горы дышат горячим воздухом из жерл пещер, в глубине которых царит холод. Потолок пещеры покрывают вулканические сталактиты в форме акульего зуба, которые сформировались когда потолок плавился от раскаленных вулканических газов.

Сейчас на потолках растут другие сталактиты, из солей, которые растворяют из лавы потоки дождя и тающий снег. В ответ снизу вытягиваются первые хрупкие сталагмиты.

Одно ответвление пещеры еще горячо, но в основном “холле” холодно. Пока снимал — окоченели руки, зато первый опыт подземного фото, кажется прошел успешно.

Когда выбрались из пещеры и сошли на твердую землю, в голове проскочила мысль “на сегодня риска для жизни достаточно”.

Однако мы вернулись ночью, чтобы своими глазами увидеть тусклый свет остывающего, но еще горячего камня.

Над этими “углями” вскипятили чайник, а в трещине, из которой били лучи инфракрасного излучения, поджарили камчатские оленьи сосиски.

Пожалуй это было одно из моих самых необычных чаепитий, и точно самые экзотические хотдоги.