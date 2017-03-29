Там, где кончается открытый космос

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Пермь, ДК им. Ю. А. Гагарина

29.03.2017

19 марта 1965 года в пермской тайге завершился полет космического корабля “Восход-2”, в ходе которого человек впервые вышел в открытый космос. Спустя 52 года и одну неделю, мне представилась возможность посетить то самое таежное место.

Сейчас готовится к выходу художественный фильм “Время первых” про героический полет Алексея Леонова и Павла Беляева на “Восходе-2”, в ходе которого они впервые освоили технику выхода в открытый космос, а потом прожили двое суток в тайге после нештатной посадки. В кинотеатрах фильм должен появиться 6 апреля.

В рамках подготовки выхода фильма, создатели предусмотрели запись телевизионных передач о том полете и фильме, и для одного из таких сюжетов Минобороны выделило вертолет для полета к месту посадки, в 180 км от Перми. Вместе со съемочной группой на борт вертолета, неожиданно попал и я.

Перед вылетом удалось осмотреть местный дворец культуры. Космические горельефы заслуживают отдельного внимания, и напоминают о том же событии на Пермской земле, что привела и нас.

Глядя на фигуры космонавтов, кажется, что они могут не только выйти в открытый космос, но и сразиться с Годзиллой.

дворец культуры им. Ю. А. Гагарина, Пермь

Полет к месту посадки — непростая задача. Как и в 1965 году сейчас там невозможно совершить посадку, из-за лесных зарослей, поэтому нам оставалось только посмотреть и поснимать место с воздуха. Кроме того, оказывается на картах не указано точное место приземления. Даже в Википедии приведены три точки.

район места посадки пилотируемого корабля "Восход-2"

Мы вылетели к той, которая в Википедии оказана как “уточненная” (на скрине справа). На месте установлен небольшой каменный обелиск и он должен был подсказать, что мы угадали.

Уточнения географических координат с экипажем вертолета.

сбор экипажа вертолета экспедиции к месту посадки "Восход-2"

Полетели.

Впереди предстоял примерно часовой полет над тайгой.

Хотя “зеленое море тайги” в тех краях обширное, немало уже и признаков человеческой цивилизации. Лесные вырубки встречаются довольно часто.

вырубка таежного леса

Несколько раз мы пересекали широкие водоемы, которые являлись заливами Камского водохранилища.

На льду водохранилища, часто встречались рыбаки, с чьими недоуменными взглядами неоднократно пришлось встречаться за время полета.

над заливом камского водохранилища

над заливом камского водохранилища

Вертолет нам достался современный. Летел уверенно, позволяя пилотам некоторые лихачества. Салон внутри тоже качественный, в степени необходимой для утилитарной военной техники.

в салоне вертолета

Пилоты работой довольны. Говорят, летают постоянно, в том числе и на обеспечение посадки современных космонавтов.

кабина вертолета

Подлетаем к месту посадки 1965 года.

район посадки "Восход-2" 1965 г.

На земле не видно никаких условных обозначений или примет.

район посадки "Восход-2" 1965 г.

Очень много просек и следов молодых высадок. Похоже, что леспромхозы в этих местах работали не один десяток лет.

Пытаюсь заглядывать в навигатор, где стоит метка, и заснять нужную точку из разных иллюминаторов.

Тем временем телевизионная команда пристегивает оператора к страховочному тросу и он пытается снимать, имитируя взгляд вертолетчика, ищущего терпящих бедствие космонавтов.

съемка места посадки "Восход-2" с вертолета

Вертолет в это время выписывал круги и восьмерки в районе предполагаемого места высадки. Несколько раз зависал, и медленно снижался, позволяя оператору снять эффектные кадры с клубами снега, от вертолетных винтов.

съемка места посадки "Восход-2" с вертолета

Позже я попытался определить, получилось ли у нас запечатлеть нужное место. Заодно решил проверить как менялся лес в последние годы. В воспоминаниях неоднократно упоминаются сосны, окружавшие место аварийной посадки, а в реальности там только березы и ели.

съемка места посадки "Восход-2" с вертолета

Исторические снимки Google показали нерадостную картину: в этом месте практически не осталось той тайги, в которую сел “Восход-2”. Видно, что лес интенсивно выпиливался в 80-е годы и работы возобновились в 2000-е.

динамика-вырубки-леса-пермского-края

Выбирая между старой и новой точкой, я склонен считать, что новая точнее. Тогда становится ясно почему долгое время не подвергался вырубке квадрат леса, вокруг нее — берегли память. Там еще в 1968 году поставили титановую стелу-памятник. Но в 1999 году ее украли охотники за цветным металлом, поэтому сейчас ее заменили на более скромный черный камень, но тайгу не спасли.

памятный знак на месте приземления космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева

Фото: Hexpl0rer

памятник на месте посадки «Восхода-2» в тайге

К мемориалу периодически устраивают выезды любители покорения бездорожья и туристические выходы. Кто-то пытается даже проводить археологические раскопки. Но, как мне кажется, поиски следов исторической посадки обречены на провал, из-за интенсивной лесозаготовительной деятельности в 80-е и 2000-е.

После нескольких петель над лесом вертолет направляется в ближайшее сельское поселение — Березовку, в 35 км.

Березовка, Пермский край

Здесь нас уже ждали. Правда, как оказалось, по селу разошелся слух, что прилетит сам Алексей Леонов, поэтому к расчищенной площадке собралась почти толпа.

встреча телевизионной группы

Едва винты затихли, к вертолету сбежались все местные эксперты авиационной техники.

встреча телевизионной группы

Телевизионной команде предстояла встреча и интервью с местной женщиной телефонисткой, которая в памятные мартовские дни 1965 года оказалась важным телекоммуникационным звеном спасательной операции.

интервью с телефонисткой спасательной операции 1965 г.

Говорит, двое суток провела в почтовом отделении — домой просто не выпускали. Связь: Березовка-Пермь-Москва-Кремль.

почтовое отделение березовки

Для окрестных поселений те двое суток — самое значимое событие за всю их историю.

Я же прошелся по школе, посмотрел детское творчество.

рисунок "Полет на Луну"

А в мемориальной комнате встретил весточку из своего детства — книгу “А все-таки полетим!”. Когда-то зачитывался ею.

книга Геннадия Черненко "А все-таки полетим!"

Привлек внимание титульный лист. Год выпуска: 1984-й — еще два года до полета базового блока станции “Мир”, а художник практически предвосхитил не только завершенную станцию, но и программу 90-х годов “Мир-Шаттл”.

книга Геннадия Черненко "А все-таки полетим!"

программа "Мир-Шаттл"

Тогда это казалось близким будущим, и оно даже сбылось. А сейчас это уже история…
Но летать не перестали, так, что не повод для грусти.

Пообедав и завершив съемки в школе, мы снова готовимся к вылету. Следующий пункт — город Усолье.

г. Усолье

После обнаружения кражи титановой стелы из тайги, местная администрация решила поставить еще один памятник, но на этот раз ближе к цивилизации. Так в 2000-е на берегу Камского водохранилища появился памятник в Усолье, у моста в Березники. Туда наш вертолет отправился после Березовки.

Посадки тоже не предполагалось, но посмотреть обелиск удалось и с воздуха.

памятник космонавтам близ Усолья

Заодно снять несколько кадров Усолья и далеких промышленных пейзажей Уралкалия.

Уралкалий

А при подлете к Перми удалось снять похожий вид.

г. Пермь

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