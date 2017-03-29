Там, где кончается открытый космос

19 марта 1965 года в пермской тайге завершился полет космического корабля “Восход-2”, в ходе которого человек впервые вышел в открытый космос. Спустя 52 года и одну неделю, мне представилась возможность посетить то самое таежное место.

Сейчас готовится к выходу художественный фильм “Время первых” про героический полет Алексея Леонова и Павла Беляева на “Восходе-2”, в ходе которого они впервые освоили технику выхода в открытый космос, а потом прожили двое суток в тайге после нештатной посадки. В кинотеатрах фильм должен появиться 6 апреля.

В рамках подготовки выхода фильма, создатели предусмотрели запись телевизионных передач о том полете и фильме, и для одного из таких сюжетов Минобороны выделило вертолет для полета к месту посадки, в 180 км от Перми. Вместе со съемочной группой на борт вертолета, неожиданно попал и я.

Перед вылетом удалось осмотреть местный дворец культуры. Космические горельефы заслуживают отдельного внимания, и напоминают о том же событии на Пермской земле, что привела и нас.

Глядя на фигуры космонавтов, кажется, что они могут не только выйти в открытый космос, но и сразиться с Годзиллой.

Полет к месту посадки — непростая задача. Как и в 1965 году сейчас там невозможно совершить посадку, из-за лесных зарослей, поэтому нам оставалось только посмотреть и поснимать место с воздуха. Кроме того, оказывается на картах не указано точное место приземления. Даже в Википедии приведены три точки.

Мы вылетели к той, которая в Википедии оказана как “уточненная” (на скрине справа). На месте установлен небольшой каменный обелиск и он должен был подсказать, что мы угадали.

Уточнения географических координат с экипажем вертолета.

Полетели.

Впереди предстоял примерно часовой полет над тайгой.

Хотя “зеленое море тайги” в тех краях обширное, немало уже и признаков человеческой цивилизации. Лесные вырубки встречаются довольно часто.

Несколько раз мы пересекали широкие водоемы, которые являлись заливами Камского водохранилища.

На льду водохранилища, часто встречались рыбаки, с чьими недоуменными взглядами неоднократно пришлось встречаться за время полета.

Вертолет нам достался современный. Летел уверенно, позволяя пилотам некоторые лихачества. Салон внутри тоже качественный, в степени необходимой для утилитарной военной техники.

Пилоты работой довольны. Говорят, летают постоянно, в том числе и на обеспечение посадки современных космонавтов.

Подлетаем к месту посадки 1965 года.

На земле не видно никаких условных обозначений или примет.

Очень много просек и следов молодых высадок. Похоже, что леспромхозы в этих местах работали не один десяток лет.

Пытаюсь заглядывать в навигатор, где стоит метка, и заснять нужную точку из разных иллюминаторов.

Тем временем телевизионная команда пристегивает оператора к страховочному тросу и он пытается снимать, имитируя взгляд вертолетчика, ищущего терпящих бедствие космонавтов.

Вертолет в это время выписывал круги и восьмерки в районе предполагаемого места высадки. Несколько раз зависал, и медленно снижался, позволяя оператору снять эффектные кадры с клубами снега, от вертолетных винтов.

Позже я попытался определить, получилось ли у нас запечатлеть нужное место. Заодно решил проверить как менялся лес в последние годы. В воспоминаниях неоднократно упоминаются сосны, окружавшие место аварийной посадки, а в реальности там только березы и ели.

Исторические снимки Google показали нерадостную картину: в этом месте практически не осталось той тайги, в которую сел “Восход-2”. Видно, что лес интенсивно выпиливался в 80-е годы и работы возобновились в 2000-е.

Выбирая между старой и новой точкой, я склонен считать, что новая точнее. Тогда становится ясно почему долгое время не подвергался вырубке квадрат леса, вокруг нее — берегли память. Там еще в 1968 году поставили титановую стелу-памятник. Но в 1999 году ее украли охотники за цветным металлом, поэтому сейчас ее заменили на более скромный черный камень, но тайгу не спасли.

К мемориалу периодически устраивают выезды любители покорения бездорожья и туристические выходы. Кто-то пытается даже проводить археологические раскопки. Но, как мне кажется, поиски следов исторической посадки обречены на провал, из-за интенсивной лесозаготовительной деятельности в 80-е и 2000-е.

После нескольких петель над лесом вертолет направляется в ближайшее сельское поселение — Березовку, в 35 км.

Здесь нас уже ждали. Правда, как оказалось, по селу разошелся слух, что прилетит сам Алексей Леонов, поэтому к расчищенной площадке собралась почти толпа.

Едва винты затихли, к вертолету сбежались все местные эксперты авиационной техники.

Телевизионной команде предстояла встреча и интервью с местной женщиной телефонисткой, которая в памятные мартовские дни 1965 года оказалась важным телекоммуникационным звеном спасательной операции.

Говорит, двое суток провела в почтовом отделении — домой просто не выпускали. Связь: Березовка-Пермь-Москва-Кремль.

Для окрестных поселений те двое суток — самое значимое событие за всю их историю.

Я же прошелся по школе, посмотрел детское творчество.

А в мемориальной комнате встретил весточку из своего детства — книгу “А все-таки полетим!”. Когда-то зачитывался ею.

Привлек внимание титульный лист. Год выпуска: 1984-й — еще два года до полета базового блока станции “Мир”, а художник практически предвосхитил не только завершенную станцию, но и программу 90-х годов “Мир-Шаттл”.

Тогда это казалось близким будущим, и оно даже сбылось. А сейчас это уже история…

Но летать не перестали, так, что не повод для грусти.

Пообедав и завершив съемки в школе, мы снова готовимся к вылету. Следующий пункт — город Усолье.

После обнаружения кражи титановой стелы из тайги, местная администрация решила поставить еще один памятник, но на этот раз ближе к цивилизации. Так в 2000-е на берегу Камского водохранилища появился памятник в Усолье, у моста в Березники. Туда наш вертолет отправился после Березовки.

Посадки тоже не предполагалось, но посмотреть обелиск удалось и с воздуха.

Заодно снять несколько кадров Усолья и далеких промышленных пейзажей Уралкалия.

А при подлете к Перми удалось снять похожий вид.