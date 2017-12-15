Прогулка по Луне

Продолжаю фоторассказ о своей экспедиции на инопланетную Камчатку.

Утро на Луне, среди туфовых конусов вулкана Толбачик, выдалось облачным, но не холодным, поэтому наша группа быстро подготовилась к восхождению.

Пока мы собирались, мимо проходили другие группы туристов. Оказалось это место довольно популярно, несмотря на довольно безжизненный вид и сложную дорогу.

Туристы более состоятельные или требовательные к комфорту, пользуются услугами местных джиперов, которые устраивают экскурсии и внедорожные туры на подготовленной технике. Нам помогали ребята из компании “Камчатский тур”. Более массовые группы доставляются тяжелыми полноприводными грузовиками “КамАЗ”, “Урал” или советскими ветеранами ГАЗ-66 и ЗИЛ-131.

Вообще удивительно насколько популярное у туристов место Камчатка и насколько неподготовленная тут инфраструктура. Дорог мало, гостиниц мало, вертолетных компаний одна-две на весь полуостров… но мы отвлеклись.

Соседний вулкан Большая Удина был затянут облаками, поэтому все внимание на поход к Толбачику. Идти предстояло вдоль восточного гигантского лавового языка, извержения 2012 года. На гифке из космоса «до/после» он виден справа.

Изломанная поверхность лавы казалась абсолютно непроходимой, но практика показала, что это не так.

Гиды инструктировали по типам лавы, которая встречается:

Гладкая как шоссе — гавайская лава.

Похожая на моток толстой веревки — канатная лава.

Бесформенная — каменная.

Иногда лава вздымалась необычными фигурами, на которых можно потренировать свое воображение.

“Стой, или моя бабушка из лавы будет стрелять!”

Взгляд приковывали застывшие лавовые потоки, похожие на тесто.

Потом я узнал, что кусок такой лавы, в музее “Вулканариум” в Петропавловске-Камчатском стоит 5 тыс. руб. И пожалел, что не набил обломками весь рюкзак.

Слева возвышались склоны туфовых конусов извержения 70-х гг. За 40 лет жизнь начала отвоевывать себе новые территории.

На остатках старого извержения часто попадались классические вулканические бомбы — бывшие капли расплавленного камня выброшенные из жерла, которые застывали в полете в характерной форме.

О том, что вулкан еще не полностью успокоился недвусмысленно намекали трещины, покрывающие туфовые конусы.



Возможно из-за них ближайший к вулкану конус получил название Клешня.

У белой метки гиды сошли с удобной тропы и перебрались на лаву. Казалось, начался самый сложный этап перехода.

По пути заглянули во встречные провалы, которые вели в лавовые пещеры, но их отложили на потом.

На самую вершину вулкана подниматься не предполагалось. Путь лежал к свежему кратеру, который стал источником извержения 2012-13 года.

Впереди стали заметны отвалы старой лавы, судя по всему 70-х годов. Видно, что над ней уже поработала атмосферная эрозия. Если так, то “бабушка с пистолетом” проживет не долго.

Преодолев поток молодой лавы мы оказались на Луне.

Впечатления фантастические. Никакой жизни вокруг, серые склоны и реголит под ногами. Хотелось говорить пафосные фразы про маленький шаг человека с большими амбициями и тому подобное.

Вершина вулкана тонула в тумане, который спустился совсем низко. Это немного отвлекало от лунных впечатлений, однако не мешало инопланетной атмосфере. Наверно в ясную звездную ночь, это место точно не отличить от Луны.

По пути нашлось даже немного Меркурия. Похожие залежи льда есть в меркурианских полярных кратерах, и некоторые отложения точно так же прикрыты темным слоем реголита с высоким содержанием органических соединений, от упавших комет.

В пути по серым холмам заметил любопытный эффект — отказал глазомер. Что-то похожее рассказывали лунные астронавты, и обычно это связывалось с непривычно близким лунным горизонтом. В толбачинском тумане горизонта не было, но без привычных глазу объектов вроде людей, деревьев, столбов и даже травы, глаза отказывались определять расстояние. И, например, навскидку нельзя было сказать видишь ли ты маленький камень на расстоянии 10 м или большой на расстоянии 30 м.

Думаю, в этих местах стоит побывать российским космонавтам, которые начнут готовиться к полету на Луну. Когда они туда, наконец, доберутся ко многому они уже будут готовы благодаря Толбачику.

Тем временем, мы добрались до кратера, который стал причиной мощного извержения 2012-13 гг.

После восхождения я нашел видео того самого извержения с вертолета.

Сейчас подземное пламя уже успокоилось, сбросив давление, но вулканические газы продолжают сочиться из-под камней.

Серные желтые пятна выдают источники подземного газа с сернистыми соединениями, а туман смешивается с паром, выходящим из недр Земли.

Любопытно, что в тех местах, где теплый пар и газы поднимаются из грунта, сам грунт приобретает красный оттенок. Судя по всему, покраснение является результатом окисления атмосферным кислородом, эти процессы идут быстрее при более высокой температуре, поэтому где горячо, там и красно.

Хотя на Луне тоже находили окислившийся грунт, и там, вероятно, поучаствовали вулканические газы, в которых кислород тоже присутствует.

Вообще, необычные впечатления можно получить на вулканической практике, заранее подкрепившись межпланетной теорией.

Подъем на склоны вулканического кратера потребовал усилий. Высота над уровнем моря около полутора километров, и пониженное содержание кислорода начинает ощущаться. Особенно для избалованного горожанина.

Вот и ворота в ад.

Со дна поднимается пар с вулканическими газами.

Небольшая группа туристов умудрилась спуститься в жерло, но мы не пошли. Остановились на привал с шикарной панорамой на застывшее лавовое море.

Несмотря на август, на высоте было реально холодно, поэтому устроились на теплых камнях у одной из фумарол.

Блестящий минерал в жерле, откуда бьет горячий газ, оказался фольгой от сигарет. Пришлось вытащить.

Гиды говорили, что у этого кратера можно поймать местную сотовую сеть, хотя попытки к успеху не привели. Связи не было и внизу, хотя, на мой взгляд, операторы теряют много исходящего трафика на селфи «я на вулкане». Для экстренной связи там доступна только спутниковая связь.

Впереди был спуск, и это отдельная история.