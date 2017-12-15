Прогулка по Луне

ТЕМЫ:
инопланетная Камчатка

15.12.2017

Продолжаю фоторассказ о своей экспедиции на инопланетную Камчатку.

Утро на Луне, среди туфовых конусов вулкана Толбачик, выдалось облачным, но не холодным, поэтому наша группа быстро подготовилась к восхождению.

лагерь у вулкана Толбачик

Пока мы собирались, мимо проходили другие группы туристов. Оказалось это место довольно популярно, несмотря на довольно безжизненный вид и сложную дорогу.

дорога по лаве к вулкану Толбачик

Туристы более состоятельные или требовательные к комфорту, пользуются услугами местных джиперов, которые устраивают экскурсии и внедорожные туры на подготовленной технике. Нам помогали ребята из компании “Камчатский тур”. Более массовые группы доставляются тяжелыми полноприводными грузовиками “КамАЗ”, “Урал” или советскими ветеранами ГАЗ-66 и ЗИЛ-131.

камчатский туризм

Вообще удивительно насколько популярное у туристов место Камчатка и насколько неподготовленная тут инфраструктура. Дорог мало, гостиниц мало, вертолетных компаний одна-две на весь полуостров… но мы отвлеклись.

Соседний вулкан Большая Удина был затянут облаками, поэтому все внимание на поход к Толбачику. Идти предстояло вдоль восточного гигантского лавового языка, извержения 2012 года. На гифке из космоса «до/после» он виден справа.

извержение вулкана Толбачик в 2012 году

Изломанная поверхность лавы казалась абсолютно непроходимой, но практика показала, что это не так.

застывший лавовый поток

Гиды инструктировали по типам лавы, которая встречается:

инструктаж гида компании «Камчатский тур»

Гладкая как шоссе — гавайская лава.

гавайская лава

Похожая на моток толстой веревки — канатная лава.

канатная лава

Бесформенная — каменная.

каменная лава

Иногда лава вздымалась необычными фигурами, на которых можно потренировать свое воображение.
“Стой, или моя бабушка из лавы будет стрелять!”

причудливые фигуры из каменной лавы

Взгляд приковывали застывшие лавовые потоки, похожие на тесто.

лавовый поток в разрезе

Потом я узнал, что кусок такой лавы, в музее “Вулканариум” в Петропавловске-Камчатском стоит 5 тыс. руб. И пожалел, что не набил обломками весь рюкзак.

осколок лавы

Слева возвышались склоны туфовых конусов извержения 70-х гг. За 40 лет жизнь начала отвоевывать себе новые территории.

путь к вулкуну Толбачик

На остатках старого извержения часто попадались классические вулканические бомбы — бывшие капли расплавленного камня выброшенные из жерла, которые застывали в полете в характерной форме.

вулканическая бомба

О том, что вулкан еще не полностью успокоился недвусмысленно намекали трещины, покрывающие туфовые конусы.

трещины на туфовых конусах
Возможно из-за них ближайший к вулкану конус получил название Клешня.

сопка Клешня

У белой метки гиды сошли с удобной тропы и перебрались на лаву. Казалось, начался самый сложный этап перехода.

переход к вулкану Толбачик по лавовому полю

По пути заглянули во встречные провалы, которые вели в лавовые пещеры, но их отложили на потом.

лавовая пещера вблизи вулкана Толбачик, Качатка

На самую вершину вулкана подниматься не предполагалось. Путь лежал к свежему кратеру, который стал источником извержения 2012-13 года.

Впереди стали заметны отвалы старой лавы, судя по всему 70-х годов. Видно, что над ней уже поработала атмосферная эрозия. Если так, то “бабушка с пистолетом” проживет не долго.

старая лава

Преодолев поток молодой лавы мы оказались на Луне.

дорога по вулканическому пеплу

Впечатления фантастические. Никакой жизни вокруг, серые склоны и реголит под ногами. Хотелось говорить пафосные фразы про маленький шаг человека с большими амбициями и тому подобное.

вулканический пепел

Вершина вулкана тонула в тумане, который спустился совсем низко. Это немного отвлекало от лунных впечатлений, однако не мешало инопланетной атмосфере. Наверно в ясную звездную ночь, это место точно не отличить от Луны.

подъем к вершине вулкана Плоский Толбачик, Камчатка

По пути нашлось даже немного Меркурия. Похожие залежи льда есть в меркурианских полярных кратерах, и некоторые отложения точно так же прикрыты темным слоем реголита с высоким содержанием органических соединений, от упавших комет.

подъем на Плоский Толбачик

В пути по серым холмам заметил любопытный эффект — отказал глазомер. Что-то похожее рассказывали лунные астронавты, и обычно это связывалось с непривычно близким лунным горизонтом. В толбачинском тумане горизонта не было, но без привычных глазу объектов вроде людей, деревьев, столбов и даже травы, глаза отказывались определять расстояние. И, например, навскидку нельзя было сказать видишь ли ты маленький камень на расстоянии 10 м или большой на расстоянии 30 м.

вулканический пейзаж

Думаю, в этих местах стоит побывать российским космонавтам, которые начнут готовиться к полету на Луну. Когда они туда, наконец, доберутся ко многому они уже будут готовы благодаря Толбачику.

Тем временем, мы добрались до кратера, который стал причиной мощного извержения 2012-13 гг.

подъем к кратеру Толбачика извержения 2012 года

После восхождения я нашел видео того самого извержения с вертолета.

Сейчас подземное пламя уже успокоилось, сбросив давление, но вулканические газы продолжают сочиться из-под камней.

Серные желтые пятна выдают источники подземного газа с сернистыми соединениями, а туман смешивается с паром, выходящим из недр Земли.

место где пар выходит из недр Земли

Любопытно, что в тех местах, где теплый пар и газы поднимаются из грунта, сам грунт приобретает красный оттенок. Судя по всему, покраснение является результатом окисления атмосферным кислородом, эти процессы идут быстрее при более высокой температуре, поэтому где горячо, там и красно.

красный грунт на вулкане Плоский Толбачик

Хотя на Луне тоже находили окислившийся грунт, и там, вероятно, поучаствовали вулканические газы, в которых кислород тоже присутствует.

красный грунт на Луне

Вообще, необычные впечатления можно получить на вулканической практике, заранее подкрепившись межпланетной теорией.

Подъем на склоны вулканического кратера потребовал усилий. Высота над уровнем моря около полутора километров, и пониженное содержание кислорода начинает ощущаться. Особенно для избалованного горожанина.

Вот и ворота в ад.

жерло вулкана Плоский Толбачик

Со дна поднимается пар с вулканическими газами.

вершина вулкана в вулканических газах

Небольшая группа туристов умудрилась спуститься в жерло, но мы не пошли. Остановились на привал с шикарной панорамой на застывшее лавовое море.

панорама с вершины вулкана Плоский Толбачик, Камчатка

Несмотря на август, на высоте было реально холодно, поэтому устроились на теплых камнях у одной из фумарол.

Плоский Толбачик, фумарола

Блестящий минерал в жерле, откуда бьет горячий газ, оказался фольгой от сигарет. Пришлось вытащить.

Гиды говорили, что у этого кратера можно поймать местную сотовую сеть, хотя попытки к успеху не привели. Связи не было и внизу, хотя, на мой взгляд, операторы теряют много исходящего трафика на селфи «я на вулкане». Для экстренной связи там доступна только спутниковая связь.

Впереди был спуск, и это отдельная история.

спуск с вулкана Плоский Толбачик

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