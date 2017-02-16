Американская история «ДЗЗ»

Конкуренция спутникостроителей в США вышла на новый виток. Годы, когда компании создающие спутники появлялись как грибы, уходят и начинается эпоха слияний и поглощений. Последняя обсуждаемая новость: поглощение стартапом Planet Labs спутникового подразделения Google Terra Bella. Где прибыль в космосе и куда всё движется мы и попробуем разобраться.

Компании Planet Labs и SkyBox появились примерно в одно время — в конце 2000-х. Это были молодые команды вчерашних студентов и аспирантов, которые решили заняться космонавтикой при помощи строительства малых космических аппаратов и захвата части растущего рынка дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). SkyBox выбрали более сложный путь: взялись за довольно серьезный проект группировки из 36 микроспутников SkySat, каждый из которых весит 70 кг и размером почти метр в поперечнике.

Используя свои ноу-хау в оптической схеме, матрицах и обработке данных они смогли добиться впечатляющих характеристик. С высоты 600 км их аппарат смог снимать с детализацией около 1 м, причем не только фото, но и видео.

Что более важно, снимки SkySat обладают еще и коммерческой ценностью, как мультиспектральная съемка высокого разрешения, благодаря нескольким спектральным фильтрам, и системе ориентации, обеспечивающей надежную геопривязку.

В общем, технологии SkyBox можно назвать безупречными. Есть хорошая статья об их разработках. Неплохо шло у них и привлечение инвестиций: $3-18-70 млн раунд за раундом. В конце-концов, когда они изготовили три спутника, запустили с Байконура два из них, и заказали производство еще 16-ти, их купила компания Google за полмиллиарда и переименовала в свое подразделение Terra Bella. Хотя первоначальные оценки компании достигали $0,7 и $1 млрд.

Коммерческое применение SkySat предполагалось шире чем у существующих спутников за счет большого количества аппаратов, для повышенной частоты съемки заданных участков местности, но, в целом, бизнес модели не сильно отличалось от предложения других подобных компаний, только что видеосъемка добавилась.

Компания Planet Labs пошла другим путем, и стала делать спутники еще меньше — в стандарте CubeSat. Преимущества этого стандарта в том, что его можно запускать практически любой попутной ракетой, возить на МКС, закупать компоненты в интернет-магазине, в США огромное количество студентов имеет опыт разработки таких спутников, т.к. он и развивался как образовательный стандарт. Недостатки CubeSat происходят от их преимуществ: низкая надежность индустриальных компонентов (хотя у SkyBox тоже industrial), малые габариты не позволяют поставить достаточно производительную оптику, систему электропитания, радиолинию, двигательную установку… До Planet Labs практически никто не рассматривал CubeSat в качестве прикладной технологии, на которой можно заработать или получить ценные научные данные (в России до сих пор не рассматривают).

В 2013 году Planet Labs запустила два своих спутника Dove, массой по 5 кг на орбиты высотой 260 и 550 км, а через пару месяцев опубликовала первые снимки с них (судя по всему, оказавшиеся и последними).

Снимки оказались цветными, с разрешением 3-5 метров. Но полноценными мультиспектральными данными их считать нельзя, т.к. на всех спутниках Planet Labs стоит обычная фотоматрица с фильтром Байера, поэтому применение таких снимков в сельском или лесном хозяйстве или в геологии ограничено. Фактически они не показывают ничего, чего нельзя увидеть невооруженным глазом. Dove можно было бы считать “космической цифромыльницей” за простоту, и ограниченные возможности, по сравнению с конкурентами. В то же время в категории CubeSat это очень хорошие аппараты — практически лучшие. К примеру, несколько спутников выжили в сокрушительном взрыве ракеты Antares осенью 2014 года. В космос они не полетели, но, по заверению сотрудников компании, смогли включиться и показать работоспособность систем.

Еще у Planet Labs была Идея, революционность которой переплюнула всех предшественников, превосходящих в оптике, и качестве данных. Компания предложила запускать много спутников. Не три десятка, как SkyBox, а больше сотни. По их планам 125 спутников на околоземной солнечно-синхронной орбите должны стать “сканирующей линейкой” снимающей изображение всей земной суши раз в сутки. Фото Земли раз в сутки с разрешением 5 м. Каждый день. Это фантастическая возможность, даже с поправкой на облачность, о которой многие могли только мечтать, по сути — видеорегистратор всей планеты. Сейчас такая возможность есть только в разрешении 500 м благодаря спутникам NASA Terra и Aqua.

И слова не расходились с делом. Через полгода, после первых летных испытаний, Planet Labs запустила уже 28 штук. Затем больше полусотни каждый год. Запуски идут при любом удобном случае: с МКС, при государственных пусках, на конверсионных баллистических ракетах, ракетами США, России, Индии, Японии — не важно на какую орбиту и высоту, лишь бы летали.

На новом красивом сайте можно посмотреть многочисленные фоточки с этих спутников.

Дешевизна компонентов, оперативность сборки и запуска, большие партии, обеспечили эволюционность развития технологий, немыслимую ранее в космической отрасли. За два года с момента первых пусков, компания реализовала двенадцать поколений спутников, каждое из которых было технологичнее, производительнее и эффективнее предыдущего. Хотя фундаментальные ограничения все-таки не перепрыгнуть: слабая энергетика, маленький телескоп, слабая система ориентации…

По части инвестиций компании тоже поперло после первых фоточек. С лета 2013 года компания получила более $180 млн в четырех раундах, в том числе $50 млн от российского инвестора Юрия Мильнера. Новых инвесторов привлекали десятки запущенных аппаратов, красивые фотографии Земли, и, конечно, же Идея. К августу 2015 компания достигла психологической отметки: 101 спутник на орбите, и это несмотря на то, что за два года потеряла 36 аппаратов в двух ракетных взрывах.

До вчерашнего дня численность спутниковой группировки насчитывала шесть десятков аппаратов. Большая часть из запущенных аппаратов выводилась с Международной космической станции, а после таких запусков они живут около года — потом сгорают в атмосфере.

Но вчера индийская ракета PSLV-37 вывела еще 88 спутников на солнечно-синхронную орбиту, где их общее число достигло 100 штук!

Руководство Planet Labs предполагало и более амбициозные шаги. Отчасти благодаря им и родился проект лунного микроспутника, когда я узнал, что Planet подумывает запустить свои кубсаты на Луну, причем ракетой Роскосмоса. Это выглядело будто компания просто не в состоянии эффективно переварить свои миллионы. Более опытные участники микроспутникового рынка заговорили об “опьянении кубсатами”, намекая на раздуваемый рыночный пузырь, который не сможет окупить вложения.

В то же самое время, представители компании поделились и своими коммерческими успехами: сумма заключенных контрактов на поставку данных превысила объем вложенных средств. Хотя заключить контракт — еще не означает его исполнить и получить прибыль — спутниковые мультиспектральные данные так и не достигли коммерческого качества.

В Planet быстро нашли применение своим деньгам. Понимая, что Луна не сулит прибыли, они сделали более перспективное вложение: приобрели германскую компанию BlackBridge, которая работает на рынке космической съемки с 2011 года, поставляя данные со своих спутников RapidEye.

Спутники RapidEye далеко не кубсаты: масса 150 кг, метр в поперечнике, пять штук летает с 2008 года. Разрешение снимков тоже около 5 м как и у PlanetLabs, но это уже профессиональные мультиспектральные данные коммерческого уровня. Несмотря на качественную технику, у проекта был сложный путь: в 2011 году пережил банкротство, был выкуплен за $19 млн, в 2012 году показал прибыль в $40 млн. В 2015 году компания привлекла$18 млн инвестиций для развертывания новой группировки однометрового разрешения (фактически — аналог SkySat), но в том же году была куплена Planet Labs (сумма сделки не разглашается). Это приобретение серьезно усилило Planet, обеспечив богатейшим архивом данных за предыдущие годы, и стабильным бизнесом с сотней постоянных клиентов. Демонстрируя возможности объединения данных с RapidEye и Dove компания выпустила видеоролик, где можно наблюдать изменения на Земле в течение 6 лет.

Ранее такое было возможно только в разрешении снимков 22 метра и периодичностью примерно в две недели благодаря спутникам Landsat.

В конце 2016 года в Кремниевой долине поползли слухи: Google избавляется от Terra Bella и продает ее не кому-нибудь, а Planet Labs. Поговаривают про стоимость приобретения в $300 млн, т.е Google потеряет на этой сделке $200 млн, хотя условия пока неизвестны, возможно разницу компенсирует спутниковыми снимками.

Как же получилось, что компания, превосходящая конкурентов технологически, в которую вложено в несколько раз больше средств, оказалась поглощена создателем “игрушечных” кубсатов? Terra Bella составляла бОльшую угрозу нынешнему лидеру мирового рынка дистанционного зондирования Земли — DigitalGlobe, который поставляет сверхдетальные снимки до 30 см государственным и коммерческим заказчикам — тому же Google. Но оказалось, что Google выгоднее покупать снимки на стороне, чем содержать собственное подразделение.

Сложно понять и мотивацию Planet Labs — это приобретение противоречит заявленной стратегии: снимать всю Землю в разрешении 5 м. Спутники Terra Bella снимают в несколько раз лучше, а значит их потребуется несколько сотен для достижения той же цели.

Возможно, Planet Labs покупает прежде всего технологии и компетенции Terra Bella для применения их в своем проекте. Также возможно, что компания идет навстречу запросам клиентов, которые хотят видеть больше и лучше. Тут уместно вспомнить, что с 2015 года Национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) сообщило об интересе к данным, поставляемым коммерческими компаниями Planet Labs, Terra Bella и Black Sky.

В октябре 2016 года Planet Labs получила пробный контракт на 7 месяцев на $20 млн за, фактически, шпионскую съемку. Вражеские танки и пуск ракет они не увидят, но возведение долговременных сооружений или перемещение крупных соединений техники определять смогут с высокой оперативностью, которую Пентагон не обеспечит своими средствами.

Тут уместно вспомнить о предыдущем резонансном слиянии двух частных космических компаний DigitalGlobe и GeoEye в 2013 году. Они в 2010 году получили контракты NGA на $3+ миллиарда каждый, а потом решили объединиться для более эффективного освоения государственных средств. Похоже, что объединение Planet Labs и Terra Bella решили провести сразу, не дожидаясь трех лет, так проще и государству, работающему с одним подрядчиком, и спутникостроителям — так они могут развивать одну наземную сеть приема и обработки данных.

В целом, слияние Planet Labs и Terra Bella может указывать на закат романтических ожиданий от микро- и наноспутниковой революции. Ожидалось, что применение индустриальных компонентов и миниатюризация космических аппаратов приведет к удешевлению данных, развертыванию огромных спутниковых группировок, работающих в интересах точного земледелия, Google и “Яндекс”, биржевых аналитиков и инвестиционных исследований, а свелось всё в конечном счете к госзаказам из военного бюджета. Конечно, коммерческая деятельность сохранится и будет доходной, но Пентагон довольно четко обозначил свой интерес: “мы должны иметь возможность купить то, что нам нужно и когда нам нужно”, т.е. независимо от коммерческих успехов, государство намерено поддерживать функционирование существующих спутниковых группировок, и, судя по всему, их дальнейшее развитие.

В этом контексте, опыт Planet Labs и Terra Bella стоит учитывать отечественным коммерческим спутникостроителям, возможно, сохраняющим “революционную романтику” коммерческого космоса, и госструктурам, ответственным за космическое государственно-частное партнерство. Технические команды, способные к реализации проектов сравнимых с Planet Labs и Terra Bella в России есть. Но без достаточно четко обозначенной заинтересованности государства в результатах работы таких спутников, пройти путь от готовности сделать спутник к поставкам снимков с орбиты — невозможно.