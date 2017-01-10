У марсохода Curiosity возникли проблемы со вторым датчиком ветра

Шестого января марсоход Curiosity провел съемку элементов климатической станции REMS, расположенной на его корпусе. Осмотр потребовался чтобы определить причину проблем, которые возникли с датчиком ветра. Об этом сообщил в своем блоге сотрудник Геологической службы США и научный сотрудник команды Curiosity Кен Херкенхоф.

Для осмотра использовалась макрокамера на манипуляторе MAHLI. Пока нет информации о характере неисправности и возможных причинах, известно только, что датчик исправно работал до недавнего времени.

Марсоход Curiosity оснащен двумя датчиками ветра, но один не функционировал с момента посадки, поэтому ученым приходилось обходиться одним. Благодаря своей конструкции он даже в одиночестве позволяет определять скорость и направление ветра.

Датчики ветра марсохода относятся к классу термоанемометров, которые используют эффект конвективного охлаждения для определения силы ветра. Анемометры Curiosity располагаются на небольших горизонтальных цилиндрических выносных стрелах на «шее» марсохода. На каждой стреле датчика размещено три платы, на которых имеются пластинчатые нагреваемые элементы из титана на кремниевой подложке.

В зависимости от того сколько энергии требуется чтобы поддерживать стабильную температуру каждого элемента, рассчитывается сила ветра охлаждающего их. Разница в охлаждении каждой из трех плат позволяет определять не только силу, но и направление ветра.

Климатическая станция REMS (Rover Environmental Monitoring Station) является прибором Центра астробиологии Национального исследовательского совета Испании. REMS включает в себя датчики ветра, давления, влажности, ультрафиолета, температуры атмосферы и грунта.

Проблема с датчиками ветра — далеко не первая, с которой приходится сталкиваться марсоходу Curiosity. У него уже случались компьютерные сбои, короткие замыкания, выход из строя системы автофокуса лазерного спектрометра, колеса покрылись многочисленными пробоинами. Однако прочность конструкции, резервирование ключевых систем, и находчивость инженеров позволяют успешно продолжать исследование Марса.

Совсем недавно, примерно месяц назад, у Curiosity возникли серьезные проблемы с буровым устройством — бур заело в походном положении, и не удается вернуть его в рабочее состояние. Причина пока точно не известна, и не найдено решение, хотя попытки продолжаются. Если у исследователей не получится вернуть работоспособность бурового устройства, то у марсохода останется еще небольшой ковш для сбора сыпучего грунта.

Подготовлено для indicator.ru