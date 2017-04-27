Автоматический космос

Видео встречи в Музее космонавтики с Виктором Хартовым и обсуждения развития автоматических космических аппаратов

У нас в гостях генеральный конструктор по автоматическим космическим системам и комплексам Роскосмоса, (в прошлом, генеральный директор НПО им. С.А. Лавочкина) Виктор Хартов.

Встреча получилась очень интересной и насыщенной. Благодаря своему профессионализму и опыту Виктор Владимирович способен взглянуть на вопросы развития автоматической космонавтики с такого ракурса, который незаметен людям со стороны. Много говорили о будущем и о том куда будет развиваться космонавтика в ближайшие десятилетия, как будет меняться конструкция и идеология применения спутников и какие новые возможности появятся.

В конце встречи отдельно затронули тему российских перспектив.

К просмотру рекомендуется всем кто так или иначе связан с разработкой и производством космической техники, и всем, кто интересуется космонавтикой и освоением внеземного пространства.

Трансляция и запись осуществлена научно-популярным порталом Индикатор.