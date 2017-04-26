Деревьев на Марсе не обнаружено

В новостях обсуждают очередную находку уфологов на снимках с Марса. Видеоблогер Paranormal Crucible обратил внимание на снимок марсохода Curiosity за 1647 сол, на котором виднеется что-то, напоминающее трухлявый древесный пень.

Подобная находка на Марсе стала бы сенсацией, ведь до сегодняшнего дня ученым не попадалось столь-нибудь убедительных доказательств существования на Марсе многоклеточных организмов. А тут сразу дерево!

Разумеется, прежде чем заявлять о лесных насаждениях на другой планете, стоит осмотреть находку внимательнее с разных сторон. Уфологи предпочитают рассматривать земные пни, чтобы убедить себя и зрителей, что и на Марсе найден такой же.

К счастью, марсоход обладает большим набором инженерных черно-белых камер и научных цветных. Навигационные камеры, используемые для управления марсохода, снимают в черно-белом цвете, чтобы снимки меньше весили и их удавалось оперативно пересылать на Землю.

Навигационные камеры парные, и снимают в стерео, поэтому мы всегда можем осмотреть местность немного под разными углами.

Но интересующий нас «пень» располагается довольно далеко от марсохода, и такого двойного обзора недостаточно, чтобы понять его форму. Лучше посмотреть на это место совсем с другого угла.

На следующий марсианский день после съемки, марсоход Curiosity продвинулся еще на несколько метров и принялся изучать песок под колесами. А камеры провели привычную съемку вокруг роботизированного исследователя. Более того, навигационная камера сделала серийную съемку во время движения марсохода, и в этой съемке мы можем найти нужный «пень».

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Как оказалось, этот объект имеет совсем не цилиндрическую форму, которую хотелось бы увидеть, чтобы признать его остатком дерева. Мы видим обыкновенный пласт осадочной породы, который вздыбился вследствие подвижек грунта.

Марсоход Curiosity сейчас работает в местности, которая, как считают ученые, когда-то была дном марсианского озера. Для таких условий характерно отложение пластинчатых слоев, которые формировались в ходе годовых погодных циклов. Позже грунт переживал другие процессы, которые привели к дроблению породы и вздыбили некоторые блоки. Один из таких блоков мы и увидели в профиль.

Подобные находки с претензией на сенсацию частенько попадают в новости с подачи различных уфологических каналов и блогов: нашли пирамиду, нашли инопланетного солдата, нашли труп кошки… Как правило, такие новости выходят с комментарием «официально ученые пока не комментируют находку» или «специалисты NASA сказали, что это просто игра света и тени», что должно добавить таинственности открытию любителей. Журналисты таким образом стараются разнообразить сухие научные новости, а NASA к подобной сенсационности относится снисходительно, поскольку она добавляет популярности их исследовательской миссии.

К сожалению, подобные находки — всего лишь игра человеческого воображения. Хотя некоторые открытия, вроде этого «пня», действительно позволяют увидеть Марс в непривычном ракурсе.

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Подготовлено для научно-популярного портала «Чердак Наука».

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