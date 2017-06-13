Электро-Л вернулся

Метеоспутник “Электро-Л№2” стал выкладывать снимки в полном разрешении. Ранее снимки нового спутника публиковались только в режиме просмотра, теперь же Землю можно изучать с детализацией 1 км на пиксель с обновлением в полчаса.

Я много рассказывал про работу спутника “Электро-Л”, построенному в НПО им. С.А. Лавочкина. С высоты 36 тыс км он снимал Землю каждые 30 минут, создавая великолепные крупноформатные снимки восточного полушария. Снимки находились в открытом доступе на сервере Научного центра оперативного мониторинга Земли (НЦОМЗ) и любой желающий мог их изучать.

Детализация изображений с геостационарной орбиты, конечно, не сравнится с гуглокартами, зато снимки позволяли осматривать планету в динамике. Любое достаточно масштабное событие в поле видимости спутника можно было рассматривать сверху, будь-то песчаные бури, тайфуны или пожары нефтеперерабатывающих заводов.

Благодаря неподвижному, относительно поверхности Земли, положению спутника в течение нескольких лет, можно было наблюдать всё полушарие целиком. Например, создать вот такое видео, которое самым наглядным образом показывает почему летом длиннее световой день и тепло, а зимой темно и холодно.

Для интересующихся работой спутника мы открыли сообщество Электро-Л Вконтакте. Другие группы энтузиастов открыли автоматический Twitter спутнику и разработали приложение DeskChanger Electro-L, размещающее свежие снимки со спутника на рабочий стол.

Компания Light Production сделала инфографику проекта.

И интерактивную презентацию:

Два года назад у “Электро-Л” начались технические проблемы с системой ориентации, снимки стали разъезжаться, качество упало. Через полгода работоспособность частично удалось восстановить, но прежней регулярности съемки уже не выходило. В прошлом году Роскосмос запустил сменщика — “Электро-Л№2”. Технически, спутник запущен идентичный, только исправлены некоторые недостатки первого. Второй должен проработать дольше и качество лучше.

Проблема была в том, что со второго аппарата не выкладывали снимки. Если с “Электро-Л№1” все данные лежали на открытом сервере, то с нового стали выкладывать только кадры разрешением 1000х1000 точек. Этого еще хватало для Twitter и рабочего стола, но что-то серьезнее с ними уже не сделаешь.

К счастью, об этой проблеме удалось сообщить генконструктору Роскосмоса по автоматическим космическим системам Виктору Хартову, во время нашей открытой встречи “Космос без формул” в Музее космонавтики, и вот — пожалуйста, на сервере снова выкладываются архивы по 160 мегабайт с полноформатными кадрами со всех десяти спектральных диапазонов.

Каждые полчаса появляется новый снимок нашей планеты. Воспользовавшись этой возможностью, в качестве примера, я сделал анимацию погоды над Центральной Россией 4 июня 2017 года.

Коричневая цветовая гамма — это не повод сокрушаться о сведенных лесах и опустынивании планеты, а результат захвата камерой спутника света в ближнем инфракрасном диапазоне спектра. Наблюдаемая на фото краснота — это хлорофилл живой растительности, который эффективно отражает инфракрасный свет. Чтобы вернуть привычную зелень, приходится шаманить в фотошопе.

По открытым снимкам можно просто осматривать половину планеты, или попрактиковаться в прогнозах погоды. Для осмотра открыты данные со всех десяти спектральных диапазонов спутника (правда в формате JPG).

Для упрощенной работы со снимками сотрудниками НЦОМЗ создан отдельный подсайт “Электро-Л”.

Каждый может сам подумать как использовать эти данные, они открыты для нас, поэтому грех не воспользоваться. Я, как и прежде, буду делиться, если что-то интересное будет попадать в нашу орбитальную вебкамеру Земли.