Можно ли отправить женщину в Аделаиду?

На Бумстартере группа энтузиастов собирает средства на отправку российской молодежной делегации на Международный астронавтический конгресс в сентябре 2017 и на его студенческую секцию Конгресс космического поколения.

https://boomstarter.ru/projects/28945/na sha_delegatsiya_na_astronavticheskiy_kon gress_v_adelaide

Конгресс космического поколения — это конференция, собираемая международной открытой организацией Консультативный совет космического поколения, где встречаются, общаются, делятся своими проектами и результатами работы участники космической деятельности со всего мира, возрастом до 35 лет. В России о подобных мероприятиях и организациях практически ничего неизвестно, т.к. наша космонавтика исторически замкнутая, а студентам и аспирантам наших вузов мешают объективные причины: стоимость заграничных поездок и языковые барьеры.

Общение на таких форумах полезно для обмена идеями, появления новых контактов, возможностью зарождения долговременного международного сотрудничества. Если участники форума реализуются в космонавтике, то впоследствии возможны совместные программы исследования космоса, совместные исследовательские работы и открытия. Соображения секретности не способствуют расширению международных отношений между странами, а кто-то из потенциальных участников из России вообще невыездной, но не стоит забывать, что практически все научные достижения России в космосе связаны с международными программами: пилотируемая космонавтика вся развивается на МКС, межпланетные исследования реализуются при помощи иностранных зондов, а астрофизика в партнерстве с мировым научным сообществом. Поэтому расширение сотрудничества можно только приветствовать.

К сожалению, Роскосмос практически никак не способствует расширению международных связей среди молодых сотрудников. Российские официальные представители могут съездить и выступить на Астронавтическом конгрессе, но в Конгресс космического поколения практически никто не попадает. Международная федерация астронавтики способна выделять гранты на поездку, но для их получения нужно хотя бы знать куда и когда подавать заявку, да и сложно выбраться молодому сотруднику в такую поездку в другую страну, особенно в одиночку.

Инженер и популяризатор космонавтики Александр Хохлов (alien3) решил изменить ситуацию. Он выступил инициатором сбора средств на отправку первой делегации молодых энтузиастов космонавтики из Санкт-Петербурга. В числе кандидатов на поездку оказалось четыре девушки, которые обладают хорошими знаниями английского, являются фанатами космоса и планируют связать с ним всю свою жизнь.

Анастасия Степанова

В прошлом, журналистка и участница проекта Mars One (вошла в первую сотню отобранных участников в числе четырех кандидатов из России). Поняв, что так на Марс не улететь она пошла более рассудительным путем и поступила в МГТУ им. Баумана на факультет специального машиностроения, кафедру мехатроники и робототехники. Доброволец отряда Спасрезерв, и участница экспериментальной экспедиции «Марсианского общества», провела 80 суток в пустыне Юты, и готовится провести 80 суток на станции Mars Arctic Research Station на острове Девон.

Валерия Скуратова

Студентка факультета ракетно-космической техники БГТУ «Военмех», популяризатор космонавтики, выступает с лекциями для детей и взрослых в Санкт-Петербурге и других городах.

Ксения Лисицына

Выпускница БГТУ «Военмех». Как член Консультативного совет космического поколения она посещала штаб квартиру ООН заседания Управление по вопросам космического пространства, и написала большой репортаж в “Троицком варианте“.

Дарья Немирич

Студентка биологического факультета СПбГУ, участница команды Team Russia, занявшей 4 место в финале международного студенческого конкурса Gemini Mars Design Competition, с проектом пролетной экспедиции у Марса и Венеры.

Девушки обещают вести подробные репортажи с Конгресса, и рассказывать всем интересующимся о том, что происходит на мероприятии, какие проекты презентуются участниками из разных стран, с кем удалось встретиться и обсудить возможности сотрудничества в освоении космоса.

Инициатива Александра, по запуску четырех девушек в Австралию, может восприниматься противоречиво. Действительно, неужели других более важных проблем у нашей космонавтики нет? Но проблем много и всегда будет много, здесь же попытка повлиять силами общественности на одну из них. По сути, данная инициатива со сбором денег — это эксперимент, попытка понять достаточно ли организовано в России космическое сообщество, готовы ли энтузиасты космонавтики помогать друг другу, чтобы преуспеть в совместном деле продвижения в космос? Или только способны сидеть каждый своем тихом уголке, негодовать на эффективных менеджеров Роскосмоса, искать ляпы “Времени первых”, разоблачать афериста Маска и изобретать свой собственный способ покорения Вселенной?…

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