космическое питание в тюбиках

Пару лет назад в Москве появились в продаже тюбики космического питания. Началось всё с ВДНХ, а сейчас вендинговые автоматы с ними можно найти не только в Музее космонавтики и Планетарии, но и на вокзалах, аэропортах и других людных местах. Я решил провести дегустацию предлагаемой продукции и узнать насколько она космическая.

Для начала стоит сказать, что сейчас тюбиков с питанием в космосе не многим больше чем на наших кухнях. В тюбиках космонавты хранят хрен, горчицу, кетчуп, мед и прочие приправы или соусы. Основные блюда у них сублимированные: в пакетах, куда требуется добавить кипятка для приготовления. Есть и обычные консервные банки, правда непривычно маленькой величины — по 100 г на один прием пищи.

Тюбики с борщом, мясом, творогом для космонавтики уже прошлое. Зато сохранившиеся технологии и рецептура позволяют сегодня производить космические съедобные сувениры. К сожалению, пока розничная цена тюбика: 300-400 руб., поэтому это пока забавный подарок, а не реальная альтернатива сникерсам, шаверме и бизнес-ланчу.

Сейчас в Москве четыре производителя космо-тюбиков. Исторически, производитель космической еды — Бирюлевский завод экспериментального питания. Они делают рационы для подводников, спецслужб, и некоторые блюда для космонавтов.

Тюбики и сублиматы Бирюлевского завода можно найти в кафе Музея космонавтики.

Первый, в настоящее время, коммерческий производитель, который вывел на рынок тюбики Spacefood («Космическое питание») — это “Лаборатория космического питания” совместно с Бирюлевским заводом экспериментального питания. Их первый автомат, установленный в феврале 2015 года на ВДНХ произвел фурор. Тюбики стоимостью 300 р. сметали за несколько минут, и продукцию, которую производили несколько месяцев, разобрали за несколько часов.



Через год появился еще один производитель под брендом «Космопит». Они заказали разработку рецептуры и технологии у НИИ технологии консервирования (ВНИИТеК), который когда-то занимался космической едой в тюбиках. Сейчас у “Космопита” свое производство, и постоянно расширяющаяся сеть автоматов.

В 2017 году появилась «Экспериментально-производственная лаборатория спецпитания», которая вышла с новым продуктом в тюбиках — тортом «Москва». Торт имеет классическую рецептуру, но обрабатывается по собственной технологии лаборатории, которая обеспечивает сохранность продукта в три месяца, и обещают срок годности довести до шести. Сейчас торт в тюбике можно купить в сувенирной лавке у центральных ворот выставочного комплекса ВДНХ. Одно время они продавались в сети «Азбука вкуса» плюс можно встретить на различных продуктовых и технических выставках в Москве.

Spacefood VS Космопит

У основных конкурентов: Spacefood и Космопит ассортимент довольно широкий, и регулярно увеличивается. Первая разница в тюбиках заметна сразу: Космопит весомей — 165 г против 115 г у Spacefood.

У Космопита, в зависимости от комплекта, к тюбику прилагается спиртовая салфетка или салфетка, “космоключ” для удобного выдавливания тюбика, и термокаталитическое средство нагрева продукта.

Несмотря на большой выбор блюд у того и другого производителя дублирующихся практически нет, кроме пары — борща и мясного пюре. Еще творожные десерты похожи.

Дегустация

Продукты лучше всего употреблять непосредственно из тюбика. При попытке выдавить их на тарелку или ложку, получается довольно непрезентабельная картина.

У Spacefood тюбик легче прокалывается при помощи специального острия в крышке. У Космопита с прокалыванием может возникнуть сложность, и придется помогать подручными средствами, расширяя отверстие.

По ощущениям, продукция Spacefood проходит более тонкую обработку, поэтому ее легче извлекать из тюбика. У Космопита попадаются более крупные частички, которые могут застревать при выдавливании, и их приходится дополнительно пережевывать.

По вкусовым ощущениям, Spacefood насыщеннее, то ли благодаря более богатому набору специй, то ли благодаря большему содержанию питательных веществ, прежде всего белков. Несмотря на это, чтобы перекусить Spacefood понадобится три тюбика, а Космопита хватит двух.

У Spacefood вкусно практически всё. У Космопита понравился больше всего грибной суп. И неожиданно приятно удивила каша рисовая с курагой. На вкус она намного лучше чем на слух.

На 12 апреля лучший подарок каждому — борщ в тюбике, независимо от производителя. Для детей — творог на сладкое, хотя, говорят, космонавты его обожают, и даже американцы выменивают наш вкусный космический творог на их невкусные космические бургеры. Торт “Москва” — питательный и удобный перекус к чаю.

Где купить

Spacefood («Космическое питание»): места продаж, онлайн-магазин.

Космопит: места продаж, онлайн-магазин.

Торт «Москва»: место продажи, онлайн-магазин.

Космического аппетита, и с наступающим праздником!