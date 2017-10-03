Огонек жжот

В «Огоньке»/»Коммерсанте» вышла полная некомпетентности статья про российскую космонавтику. Решили рассказать, как у нас всё плохо в космонавтике, а получился набор невежества, домыслов и мифов.

Текст статьи я разобрал несколько дней назад на своей странице в Facebook, но статья продолжала появляться в репостах, казалось бы вполне адекватных знакомых, поэтому я решил запостить этот разбор еще и здесь, чтобы больше людей узнало о непрофессионализме, казалось бы, профессионального издания.

Авторы опросили несколько толковых специалистов и разбавили это собственными поверхностными выводами и устаревшей на несколько лет информацией, почерпнутой из ненадежных источников.

Начнем разбор, с цитатами:

>На электронной карте мира светятся точки — это университетские спутники, которые сейчас находятся на околоземной орбите. Большинство из них выполняет совершенно утилитарные задачи, например есть пул метеорологических спутников, есть те, которые осуществляют дистанционное зондирование Земли.

Авторы не поняли разницы между университетскими спутниками и спутниками, которые предоставляют открытые данные, принимаемые в университетском ЦУПе. Уже отсюда ясно, что космическая тема очень далека от сферы интересов авторов.

>В центре ЦУПа стоит модель кубсата… Еще некоторое время назад такие маленькие спутники считались прекрасной моделью именно для студенческих разработок. Но в последнее время в России на самых разных научных конференциях можно услышать, что будущее российской космонавтики как раз за такими малышами.

Ха-ха, расскажите это директору корпорации Российские космические системы, который при любом удобном случае пинает студенческие кубсаты и разрабатывает свой собственный наноспутник — «профессиональный». Про кубсаты сейчас у нас говорят по большей части на студенческих конференциях, в государственной отрасли же для них давно подобрали свой термин «мусоросаты», и никакое будущее на них возлагать не собираются.

>Экономика в космосе, как известно, проста — 1 кг груза, выведенный на орбиту, стоит 20 тысяч евро.

Цена взята с потолка. Запуск 1 кг кубсата сейчас начинается от $60К, а если делить цену ракеты на массу, то рыночные цены будут где-то $5-10К/кг

>в этой нише возникло много стартапов, которые пытаются создать маленькие космические аппараты с задачами больших. С другой стороны, особо «ужаться» ни у кого не получается. И нынешние рассуждения о том, что именно «малыши» выведут российскую космическую отрасль из стагнации — профанация и пускание пыли в глаза.

Посмотрим, как не получается ужаться:

Спутник «Ресурс-П«, масса 6 т, разрешение снимков 1 м.

Спутник SkySat, масса 50 кг, разрешение снимков 1 м.

Спутник Канопус-В, масса 450 кг разрешение снимков 10 м

Спутник Dove, масса 5 кг, разрешение снимков 5 м

В данных примерах, у маленьких есть свои недостатки, которые компенсируются их численностью и стоимостью производства/запуска. Но этот пример нагляден как показатель возможности «ужаться».

>Никакой серьезной нагрузки «коробка из-под обуви», как любят между собой называть наноспутники эксперты, нести не может. А если несет, то работает ее «начинка» плохо.

Как плохо работают наноспутники [свернуть]

>Для вывода [Первого] спутника на орбиту за основу были взяты собранные в Германии ракеты ФАУ-2, которые были модифицированы советскими конструкторами. Впоследствии на их основе создали известную межконтинентальную баллистическую ракету Р-7, которая до сих пор выводит на орбиту корабли.

Перечислим «модификации»:

У ФАУ-2 тяга 25 т, у РД-107 — 83 т.

У ФАУ-2 топливо кислород-спирт, у РД-107 — кислород-керосин.

У ФАУ-2 одна камера сгорания, у РД-107 — четыре основных и две рулевых камеры, у РД-108 — четыре основных и четыре рулевых.

У ФАУ-2 сферическая камера сгорания, у РД-107 — цилиндрические.

У ФАУ-2 газовые рули, у РД-107/108 — рулевые камеры…

>В 1957 году СССР запустил еще два спутника… Следующие советские околоземные научные спутники отправились на орбиту только в 1962 году, потому что на первое место для СССР вышла пилотируемая космонавтика.

Скромно умолчали неоколоземные достижения: выход на гелиоцентирческую орбиту «Луны-1», достижение Луны «Луной-2», фото обратной стороны Луны в 1959-м «Луной-3».

>До сих пор исторически львиная доля космического бюджета в России приходится на пилотируемые программы, в отличие от США, Китая, Индия, Японии и Европы, которые активно развивают спутниковые системы связи и навигации.

Согласно проекту ФКП-2025 Роскосмос на пилотируемую космонавтику тратит 28% средств.

NASA тратит на Human Exploration Operations 44%.

Европа 11%

Канада 50%

Япония и Китай не признается, но у Китая, скорее всего, пилотируемый космос >50%

>Даже сейчас каждый третий спутник России запускается в интересах функционирования МКС.

Вообще в интересах МКС запущено всего три спутника: связные «Лучи». Видимо авторы имели в виду, что треть всех запусков ракет Россия совершает по пилотируемой программе. Но перепутать спутник с кораблем, это еще цветочки…

>Китай же, например, уже не один раз отказывался от участия в работе МКС, хотя ему предлагали это на очень выгодных условиях. Китайцы уверены: за прошедшие полвека практически все проблемы, связанные с пребыванием человека в околоземном пространстве, решены. Дальше может быть или Марс, или спутники, на которых можно реально зарабатывать деньги.

ШТОА??? Китай отказывается от МКС??? Это даже в фантастическом фильме неубедительно бы смотрелось. Его туда никто и не звал. Китай сейчас немало вкладывает в пилотируемую программу: на стапелях собственный «Мир» собирает. Недавно испытывал грузовые корабли и станции первого поколения. Повторяя, по сути, опыт СССР 70-х гг. Если в 2024 затопят МКС, то Китай может оказаться единственной страной с пилотируемой станцией.

>и сегодня американцы стабильно запускают около 70 спутников в год

Ну конечно, пуск индийской ракеты (88 кубсатов Dove), пуск российской ракеты (48 кубсатов Dove), и вот США всех победили по количеству запущенных спутников год.

>Надежность запуска отдельного спутника в Китае в последние 10 лет равна 100 процентам — такого результата за десятилетие не добивались ни США, ни Россия.

Китайские ракеты надежные, но не настолько. В прошлом году и этом по одной ракете теряли, надежность 94%. У России, за это же время — 96%

>Во-вторых, мы безнадежно отстали в разработке средств выведения — здесь нас обошли не только США, но и Индия, и Китай. Последний за предыдущие три года разработал восемь (!) новых носителей.

Китай молодец, но, собственно, Россия никуда не бежит, т.к. у нее всё есть: легкие, средние, тяжелые носители. Причем по керосиновым двигателям замкнутого цикла США и Индия позади, а Китай, только недавно приблизился. И да, разработать и выпустить — это разные вещи.

>новых носителей (Россия за последние 30 лет — один, и было это в 1986 году).

Во-первых, «Ангара», во-вторых, «Союз-2.1в», в третьих, всю линейку «Союз-2» можно в новую ракету записать, т.к. все мозги обновленные, а проверенное железо и у Америки летает по 40 лет.

>На этом фоне все бравурные разговоры о том, что сейчас надо насытить рынок микро- и наноспутниками, являются пустой болтовней.

Это да, болтовня — со страниц «Огонька».

>Еще в 2009 году должны были ввести в эксплуатацию семейства ракет-носителей модульного типа «Ангара», чтобы заменить ими устаревшие «Прогрессы» и «Союзы».

Вот и ягодки! «Ангара» никогда, ни при каких условиях не заменит «Прогресс». Т.к. «Ангара» — ракета, а «Прогресс» — корабль. Это как пожаловаться, что вагон метро, до сих пор не заменил зимнюю куртку.

>Последний геостационарный российский спутник «Космос-2479», входящий в систему обнаружения стартов баллистических ракет «ОКО-1», перестал функционировать еще в 2014 году.

С тех пор полетело два новых спутника СПРН «Тундра» в 2015 и мае 2017 гг.

И следом:

>Вообще, по мнению экспертов… во всем мире сейчас все чаще строят спутники двойного назначения

Какое двойное назначение можно придумать для спутника СПРН? Только если падения метеоритов регистрировать, но заработать на этом не получится.

>Советская система спутниковой навигации ГЛОНАСС, над которой начали работу еще в 1976 году, так и не доведена до оптимальной космической группировки.

Система ГЛОНАСС функционирует штатно в полном составе c 2011 года.

>Не лучше обстоят дела и с научными спутниками. Для сравнения, в последние 15 лет и Россия, и Китай запустили около 15 космических аппаратов с научной начинкой. Но результаты запусков кардинально разнятся. Только четыре российских спутника, «Коронас-Ф», «Фотон-М» N 2, «Фотон-М» N 3 и «Чибис», отработали положенный им срок. Остальные сломались в первые недели или месяцы после запуска. При этом пять запущенных в космос спутников из 11 не проработали на орбите и дня. Другие погибли из-за аварий ракет-носителей.

Большой абзац процитировал полностью, чтобы показать сколько слов в освещении научной деятельности России в космосе, солидное издание, уделило успешно работающему шестой год российскому спутнику «Спектр-Р» благодаря которому реализуется астрофизический проект «Радиоастрон«. Ни одного слова! Да, он у нас один такой успешный. Но его успех умолчать — это позор.

А еще есть не такой успешный, но вполне рабочий полтора года «Ломоносов», про него тоже молчок.

Еще есть российские научные приборы на Mars Odyssey, Curiosity, Lunar Reconessanse Orbiter, ExoMars, совместно с Европой используются Mars Express и гамма-телескоп Integral.

>Впрочем, большая наука в космосе теряет позиции не только в России. Во всем мире космос все чаще рассматривают как рынок по оказанию услуг.

В таком тяжелом положении NASA катает марсоходы по Марсу, готовит к старту 6-метровый телескоп, Китай катает луноходы по Луне, даже Эмираты собираются пускать спутник на Марс. Как вообще можно сравнивать доходность фундаментальной науки и коммерческой деятельности? И это на страницах «Коммерсанта»!

>На околоземной орбите сформировался свой рынок, состоящий из спутниковых услуг. Он не требует ни дорогостоящих технологий, ни высококвалифицированных специалистов, он не дает движения вперед, но при всем этом, пользуясь наработками прошлых лет

Хочется смеяться но в пору плакать. Это у DigitalGlobe нет дорогих технологий и квалифицированных кадров? А почему у них спутники стоят по $600М и снимают Землю с детализацией 25 см? Или в 20-метровых телекоммуникационных спутниках, с плазменными двигателями нет дорогих технологий? Как же они работают по 15-20 лет вне магнитного поля Земли под ударами солнечной и галактической радиации?

>А главным новатором в космической отрасли стал сегодня Илон Маск, который придумал, как сделать ракеты в 3-4 раза дешевле.

Стоило бы добавить «дешевле американских», т.к. российский «Протон», нынешний конкурент Falcon-9, стоит сейчас дороже всего в 1,05 раза на мировом рынке: $62 млн против $65 млн.

>Несмотря на разговоры о международном сотрудничестве, каждое государство надеется «застолбить» Марс или Венеру и тем самым совершить технологическую революцию.

Снова истина, прочитанная на потолке. Никто ничего застолбить не пытается. Во-первых, это юридически невозможно, во-вторых, «застолбить» Марс можно только идеологически. а не физически, в-третьих, только идиот будет столбить Венеру, если узнает условия на ней.

Уф… Вроде всё.

Да, опрошенные в статье эксперты в теме. Их слова вполне достоверны, но общий фон статьи, сшитый домыслами и непрофессионализмом авторов, не оставляет надежды на объективность.

От себя добавлю: у нашей космонавтики много проблем. Замалчивать их не стоит, но и успехи тоже, чем занимаются некоторые, пытаясь наложить красок погуще. Что у нас было, и пока остается — это колоссальный потенциал. Промышленный, технологический и людской. И сейчас, самое главное, не мериться длиной ракет или количеством спутников, а реализовать этот потенциал в интересах экономики, науки, образования и безопасности страны [в такой последовательности].