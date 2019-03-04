Чем светит Dragon Роскосмосу

Космический корабль Crew Dragon в беспилотном режиме пристыковался к Международной космической станции после суточного полета. Пока на корабле прилетел только манекен Ripley и 180 кг груза, но если испытания пройдут успешно, через полгода на нем должны отправиться первые астронавты. Сегодняшний успех очень важен для США, но и на российскую космонавтику он окажет существенное влияние.

После старта и стыковки, следующий важный этап полета — посадка — ожидается через пять дней. Через несколько недель новый пуск для испытания системы аварийной посадки на этапе полета ракеты в атмосфере. И только потом космический корабль получит сертификат безопасности и первый экипаж. Когда пилотируемый полет Dragon станет реальностью это будет означать, что США вернули себе возможность летать в космос со своей территории, чего у них не было с 2011 года. Тогда завершилась программа Space Shuttle и доставку всех международных экипажей взял на себя Роскосмос.

Российские «Союзы» с 2011 года по настоящее время летают не только на чувстве взаимопомощи и сотрудничества, но и щедро финансируются американской стороной. По программе МКС NASA оплачивает места американским, канадским, европейским и японским астронавтам. Вообще полеты американцев на российских кораблях «Союз» начались еще в 90-е годы, но тогда это были полеты по обмену — взамен российские космонавты летали на шаттлах. С 2006 года начались платные экспедиции. С тех пор слетало семь десятков человек.

Поначалу ценник для астронавтов на «Союзе» начинался с умеренных $25 млн за одно место — чуть дороже чем билеты первых туристов. Однако программа астронавтов существенно отличается от развлекательной: им надо работать, т.е. усложняется подготовка, и длительность экспедиции не 10 дней, а полгода. Да и денег у NASA было явно больше чем у частников. После финального полета Space Shuttle «билеты» на российские корабли постоянно дорожали. К 2018 году цена для одного астронавта достигла $82 млн. Для примера стоимость ракеты «Союз» и трехместного корабля «Союз-МС» — около $70 млн, т.е. один астронавт с лихвой окупал полет для всего экипажа.

В среднем, после 2011 года Роскосмос зарабатывал по $300-400 млн в год на «извозе» до МКС. Учитывая, что суммарный объем государственного финансирования Роскосмоса (Федеральная космическая программа, оборонный заказ, федеральные целевые программы) около $3-4 млрд в год, то выходит, что около 10% всего финансирования российской космонавтики обеспечивала американская пилотируемая космонавтика.

Соответственно, если поток американских «союзодолларов» иссякнет, то Роскосмос предстанет перед выбором — сохранять прежние объемы производства пилотируемых кораблей себе в убыток или сокращать серию. Увеличивать российский экипаж не планируется до запуска модуля МЛМ «Наука», и без этого модуля в них не будет большого практического смысла. И есть сомнения, что он вообще полетит и будет штатно использоваться. Поэтому решение Роскосмос видит в кратковременных полетах всех желающих, способных оплатить полет.

Первая группа клиентов уже нашлась — отряд космонавтов Объединенных Арабских Эмиратов (стоимость их билетов не разглашается). Второй источник платежеспособных пассажиров — туризм. Недавно уже объявили идею запуска пилотируемых кораблей «по гагаринскому маршруту», т.е. без стыковки с МКС и длительностью десятки минут или несколько часов. С точки зрения науки такие полеты будут практически бесполезны, в лучшем случае подойдут для каких-нибудь студенческих проектов и тренировки космонавтов. С практической точки зрения это просто программа сохранения рабочих мест на РКК «Энергия» и РКЦ «Прогресс», которые выпускают корабли и ракеты «Союз».

Туристический билет, скорее всего, будет дешевле чем для NASA, т.к. полет на МКС продлится не более 10 дней, а рейс без стыковки и того меньше. Один из пилотов космического корабля всегда будет профессиональным космонавтом, т.е. за один тур получится свозить не более двух «отдыхающих», это дает нижнюю планку цены — не менее $35 млн, любая скидка будет за счет российских налогоплательщиков. Десятидневный туристический полет на МКС в 2015 году оценивался в $55 млн, что также ниже оплаты NASA.

С туристическими посещениями МКС есть и организационная проблема: поскольку корабли летают раз в 4 месяца, то туриста можно только привезти одним кораблем, а вернуть на Землю другим, в это время космонавт уступивший кресло остается на станции до следующего рейса. Так что больше двух туристов в год пожить на станции не отвезешь.

Получается, даже если Роскосмос найдет новых пассажиров на все будущие «Союзы», его ждет сокращение финансирования на 5%, если не найдет, то на все 10%. Уменьшение же количества запускаемых «Союзов» приведет к росту их стоимости для госбюджета за счет накладных расходов.

Проблема Роскосмоса еще в том, что Илон Маск сможет конкурировать и в космическом туризме, запуская желающих по «маршруту Джона Гленна», т.е. совершая кратковременные полеты без стыковки с МКС. Сейчас для NASA запуск одного пилотируемого четырехместного Dragon оценивается в $405 млн. Если сравнивать с разницей коммерческой стоимости ракет ($62 млн) и пусков в интересах NASA ($89-99 млн), то коммерческая цена запуска Dragon может быть около $250 млн. Если запускать корабль в семиместном варианте и без профессионального «водителя», то цена за полет приближается к тем же $35 млн. Использование многоразовых ступеней Falcon 9 и обитаемых отсеков Dragon может обещать снижение цены, так что и здесь Роскосмос способен уступить SpaceX.

Впрочем, пилотируемая космонавтика, за редким исключением, это заведомо убыточная деятельность, поэтому в ущерб финансам Роскосмос может сохранить лицо и прежние объемы производства за счет возвращения практики полетов по обмену. Так наши космонавты получат опыт полетов на Dragon SpaceX и Starliner Boeing, а наши чиновники по старой традиции смогут прилюдно подчеркивать «американцы не могут без нас». Правда тут есть опасность «эффекта Tesla», когда автолюбители прокатившись на электромобилях Tesla теряют интерес к вождению бензиновых машин.

В целом же можно приветствовать успех SpaceX, мир действительно входит в новую эру пилотируемых полетов, но ничего хорошего нынешнему лидеру это не обещает.