Индия сфотографировала лунный модуль «Аполлона». Снова

Индийские ученые показали снимок места посадки Apollo 11 на Луне, где видна нижняя ступень лунного модуля. Сейчас у индийцев самая «дальнобойная» камера на орбите Луны, установленная на автоматической межпланетной станции Chandrayaan 2. Аппарат продолжает успешную работу, поэтому снимков может быть больше.

3 сентября 2021 года на онлайн-конференции Совета по науке и технике штата Гуджарат директор Центра прикладной космонавтики (Space Application Centre​​) Nilesh M. Desai Индийского космического агентства представил доклад о работе Chandrayaan 2.

В числе полезной нагрузки этого космического аппарата размещена камера-телескоп OHRC (Orbiter high resolution camera), которая имеет диаметр главного зеркала 30 см.

Для сравнения, лучшие, до настоящего времени, снимки Луны от американского спутника LRO получались на камеру с диаметром зеркала 19 см. Правда индийский аппарат летает на круговой орбите со средней высотой 100 км, а американский на слабоэллиптической, высотой 50-100 км. Наилучшее разрешение американских снимков — около 0,35 м — удалось достичь во время пролёта на высоте 22 км. Среднее же разрешение LRO колеблется между 0,5 и 1 м, а по техзаданию камера должна снимать с разрешением 0,5 м.

[«разрешение» здесь не справка у домоуправа, а физический показатель способности камеры различать (разрешать) наименьшие видимые объекты. Условно это можно назвать способностью камеры различать детали объектов до указанного размера]

Разрешение индийской камеры около 0,3 м с высоты 100 км, но высота полёта может колебаться на 25 км, поэтому возможно получение снимков разрешением 0,25 м, то есть вдвое выше чем в среднем у LRO. Хотя на полученном снимке разрешение скорее ближе к 0,5, т.е. не отличается от американских кадров. У Chandrayaan 2 есть ещё картографическая камера TMC-2 разрешением 5 м, и сейчас приоритет в передаче данных отводится ей, т.к. Индия хочет создать полную карту Луны, которую не удалось завершить на Chandrayaan 1.

Поначалу OHRC Chandrayaan 2 вела съемку южнополярного региона Луны, где разбился индийский спускаемый аппарат Vikram. Туда же планируется будущая посадка по программе Chandrayaan 3. Однако, судя по слайду презентации, в апреле 2021 года, индийцы нашли время и взглянуть на историческое место посадки Apollo 11.

Скорее всего это сделали не для проверки самого факта полёта американцев, а для проверки и демонстрации возможностей камеры OHRC. Такую проверку лучше делать на уже известных объектах, каким и является лунный модуль NASA. На снимке также можно заметить ещё две рукотворные детали южнее лунного модуля — светлое пятно лазерного ретрорефлектора LRRR, и тень от сейсмометра PSEP.

Сравнение американских снимков LRO и индийского Chandrayaan 2 не показывает никаких противоречий, то есть снято одно и то же место с одними и теми же объектами.

Правда Chandrayaan 2 выбрал не самое удачное время для съемки — раннее утро, когда поверхность сильно затенена, а модуль отбрасывает длинную тень. Если учесть опыт съемки LRO, то видно, что утро и вечер не очень подходят для наблюдения протоптанных астронавтами следов. Тропинки наиболее контрастны в полуденное время.

Любопытно, что сторонники лунного заговора сравнение индийских и американских снимков считают признаком подделки из-за их большого сходства. То, что на фото одно и то же место, снятое примерно в одно время суток, их не смущает. Идентичность направления теней на снимках, сделанных в разное время года не должна удивлять, т.к.в отличие от Земли Луна имеет наклонение оси вращения всего 5° относительно плоскости эклиптики, поэтому примерно такое же изменение угла тени можно ожидать в ходе годового цикла, т.е. совсем незначительное.

Это снимки LRO.

На самом деле, это не первые индийские снимки мест посадок Apollo. Индия смогла сфотографировать со спутника следы американцев раньше самих американцев. Первый индийский лунный аппарат Chandrayaan 1 отправился к Луне в 2008 году и проработал меньше года. Он нес на борту картографическую камеру TMC-1 и успел снять как минимум три места посадки американцев, с разрешением около 5 м. Во всех случаях даже такая низкокачественная съемка позволила различить темное пятно в месте стоянки лунных модулей. Но самое уникальное удалось увидеть на снимке места посадки Apollo 14 — там видны даже наиболее контрастные тропинки.

Сравнение с более поздним снимком LRO показал, что Chandrayaan 1 увидел ещё и отблеск двух приборов, размещенных астронавтами на лунной поверхности.

Подробнее о спутниковой съемке мест посадок Apollo самими американцами и космическими аппаратами других стран можно узнать из книги «Люди на Луне. Главные ответы».



Сейчас Chandrayaan 2 продолжает свою работу и накопление данных. Пока в открытый доступ выкладывается немного, и возможности изучения всех собранных материалов есть только у индийских ученых. Однако, со временем, все материалы будут опубликованы, тогда-то мы и сможем рассмотреть все снимки в оригиналах.

Что касается будущего проекта Лунного микроспутника, то у нас ничего не меняется. Мы по-прежнему делаем всё возможное, чтобы реализовать проект, и ищем спонсоров, меценатов или инвесторов, кто будет готов вложиться в российскую частную межпланетную космонавтику.zelenyikot

Ваша поддержка поможет в подготовке новых постов!

Подпишитесь на Patreon или отечественный аналог «Спонср» и я смогу больше рассказывать о космосе.

P.S. Через четыре дня ISRO провело конференцию с презентацией двухлетних итогов работы Chandrayaan 2 и анонсировало дальнейшие планы. В их числе съемка практически всех мест на Луне связанных с человеческой деятельностью, включая автоматические станции и луноходы.



