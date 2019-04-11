Израильский аппарат разбился об Луну

Израильский космический аппарат Beresheet, построенный на частные средства, попытался сесть на Луну в 22:05 МСК

Старт аппарата состоялся еще 22 февраля. Долгий путь до естественного спутника Земли был выбран для экономии топлива. На вытянутую околоземную орбиту аппарат запустила американская ракета Falcon 9, дальше двигатель Beresheet включался неоднократно для повышения орбиты.

4 апреля Израиль стал седьмой страной с окололунным орбитальным зондом, когда вытянутая орбита Beresheet сблизилась с Луной. Импульс торможения позволил лунной гравитации захватить аппарат и далее он уже понижал орбиту, чтобы выйти на удобную траекторию посадки.

На борту космического аппарата расположено три полезные нагрузки, две из них научные: магнитометр и лазерный уголковый отражатель от NASA. Третья нагрузка — культурная, «капсула времени» которая содержит 25 дисков, на которых записана различная информация о человечестве в размере 200 гб.

Запись прямой трансляции из израильского ЦУП:

И русскоязычные комментарии «Море Ясности»:





UPD

Связь с аппаратом прервалась на высоте 150 метров, и посадка не удалась.

Последний снимок с высоты несколько км над поверхностью Луны:

