В космос на минутку

Сразу несколько компаний в мире работают над исполнением детской мечты многих людей о полете в космос. Пребывание на расстоянии 100 км от земли делает каждого пилота и пассажира человеком, совершившим космический полет. Фактически это уже космос (физически на этой высоте еще, конечно, атмосфера). Людей, побывавших на такой дистанции от земли, с учетом всех космонавтов и астронавтов, пока меньше шести сотен, поэтому возможность пополнить их число привлекает немало смельчаков.



Кроме смелости, для космического полета потребуются еще и деньги. Десятидневный тур на Международную космическую станцию обходится в $40–50 млн, да и количество таких билетов ограничено одним в несколько лет. 10–15 минут на высоте чуть более 100 км стоят значительно дешевле — $250 тыс. Столько просит компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic.

При суборбитальном полете корабль или ракетоплан не набирает космической скорости, не выходит на околоземную орбиту, а возвращается на Землю через несколько минут после старта. Такая траектория называется баллистической, но туристические компании не любят этот термин из-за его оружейной ассоциации. Первые живые существа достигли космоса именно с помощью баллистических ракет — модернизированных германских «Фау-2» и их потомков. С их помощью в полет запускали собак и обезьян. Казалось, таким же путем начнется и пилотируемая космонавтика, но полет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года был орбитальным. Поэтому суборбитальное достижение космоса американцем Аланом Шепардом четыре недели спустя казалось нерешительной попыткой повторить достижение СССР. Второй полет американского корабля Mercury тоже был баллистическим, и лишь на третий раз США удалось совершить полет по околоземной орбите.

Советские космонавты совершили суборбитальный полет лишь однажды: при нештатном выведении корабля «Союз-18-1» в 1975 году. Американцы же параллельно с ракетной программой развивали и авиационную. Стартующий из-под крыла стратегического бомбардировщика B-52 ракетный самолет X-15 развивал скорость до нескольких километров в секунду и достигал высоты 80–100 км.

Программу X-15 закрыли в 1968 году. И с тех пор о суборбитальных полетах не вспоминали вплоть до 1996 года, когда группа состоятельных энтузиастов объявила конкурс X Prize, целью которого был суборбитальный полет.

Конкурсный приз в $10 млн могли выиграть создатели многоразового средства, способного доставить людей на высоту 100 км дважды в течение недели. Замысел инициаторов конкурса предполагал развитие целой туристической индустрии.

Гонка за призом

Поначалу казалось, что замысел оправдался: участвовать в конкурсе вызвалось три десятка команд. Даже российские разработчики из КБ Мясищева проектировали свой мини-челнок Cosmopolis XXI (C-21), стартующий с высотного самолета М-55 «Геофизика». Но в 2004 году победный полет совершил ракетоплан SpaceShipOne, вылетевший из под крыла самолета WhiteKnight компании Mojave Aerospace. Через несколько месяцев команда победителей и их лидер авиаконструктор Берт Рутан нашли крупного инвестора в лице Ричарда Брэнсона, основателя и владельца группы компаний Virgin. По его заказу Берт Рутан и его мастерская Scaled Composites начали разработку более тяжелого ракетоплана SpaceShipTwo и самолета-носителя WhiteKnightTwo. Ни одна из остальных команд-участников так и не смогла никого запустить в космос.В 2008 году Virgin Galactic начала продажи билетов. Несколько сотен купили голливудские звезды, бизнесмены, часть билетов забронировало NASA для тренировки будущих астронавтов. Правительство штата Нью-Мексико выделило более $200 млн на строительство космопорта Spaceport America на своей территории — и к 2011 году он был создан. Казалось, до регулярных рейсов в космос осталось всего пара лет. Но что-то пошло не так.

Отправка туристов постоянно откладывалась. SpaceShipTwo совершал полеты в режиме планера. Наземные тесты гибридного ракетного двигателя погубили двух испытателей.

Наконец к 2013 году начались первые включения ракетного двигателя в полете. SpaceShipTwo бодро стартовал из-под крыла WhiteKnightTwo, выпускал струю чадящего пламени, набирал несколько километров высоты и… возвращался на землю.

Максимально достигнутая высота составила всего 22 км. Оказалось, что твердое каучуковое горючее и закись азота в качестве окислителя вызывали повышенную вибрацию, двигатель останавливали, чтобы он не разрушил ракетоплан. Каучук заменили на пластик, потратили еще год, начали новые испытания: в октябре 2014 года SpaceShipTwo успешно отделился от носителя, запустил ракетный двигатель, начал набор высоты и… разрушился в полете на высоте 14 км. Один пилот погиб, второго спасла аварийная парашютная система. Расследование пришло к выводу, что аварию вызвала ошибка погибшего пилота, а не экспериментальный двигатель.

По заверению Ричарда Брэнсона, билеты сдали всего 5% покупателей, но прежний оптимизм угас.

Приход инвесторов

Тем временем суборбитальный туристический бизнес продолжал привлекать инвесторов и энтузиастов. Какие-то проекты возникли еще во время X Prize, какие-то позже. Суборбитальные проекты развивались по прежним направлениям — ракетному и авиационному. Здесь были и самолетоподобные ракетопланы вроде Kistler Spaceplane, и экзотические сферические прозрачные «аквариумы» от Armadillo Aerospace, и классические ракеты от Canadian Arrow.

Интересный проект начала компания Xcor. Ее двухместный ракетоплан Lynx не требовал самолета-носителя и должен был стартовать со взлетно-посадочной полосы при помощи кислород-водородных ракетных двигателей.

Стоимость билета была определена в $95 тыс., затем возросла до $150 тыс. Около 170 клиентов заинтересовались таким полетом. Компания развивалась, успешно тестировала двигатели, запускала уменьшенные прототипы и приступила к созданию летного образца. Даже успела разыграть часть билетов в рамках рекламной акции мужского дезодоранта.

Двигательными разработками маленькой компании заинтересовался ракетный гигант United Launch Alliance. Совместные работы с ULA начались в 2010 году, и к 2015-му Xcor сконцентрировала усилия на новом проекте, отложив в сторону недоделанный ракетоплан. Однако к 2017 году интерес ULA к двигателю Xcor угас, финансирование прекратилось. Сегодня у Xcor осталось несколько месяцев на поиск инвестиций, проекту грозит банкротство.

Компания Blue Origin, основанная создателем Amazon Джеффом Безосом, начала с суборбитальной туристической ракеты. Несколько лет проект развивался практически в условиях секретности, пока компания не оказалась готовой к летным испытаниям многоразовой суборбитальной ракеты New Shepard, способной доставить возвращаемую капсулу на высоту 100 км.

Первый успешный космический полет New Shepard состоялся в ноябре 2015 года. После этого ракета с кислород-водородным ракетным двигателем еще четыре раза взлетала и успешно возвращалась на площадку, совершая мягкую посадку на выдвижные «ноги». Компания испытывала парашютную систему мягкой посадки возвращаемой капсулы и систему аварийного спасения.

В 2016 году показали предполагаемый интерьер корабля: в космос предполагается отправлять шесть пассажиров. Первый испытательный пилотируемый полет возможен в 2018 году.

Параллельно Blue Origin развивает более амбициозные космические направления: создает мощный кислород-метановый двигатель и тяжелую орбитальную ракету с многоразовой ступенью. В космические направления Джефф Безос готов ежегодно инвестировать до $1 млрд, что радикально отличается от объемов частных инвестиций во все прочие ракетные проекты.

На днях стало известно, что крупнейший суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund инвестирует $1 млрд в космические компании Virgin Group.

Довольно необычный проект развивается в Дании. Группа инженеров-энтузиастов на волонтерских основаниях, с использованием краудфандинга разрабатывает туристический суборбитальный проект. Copenhagen Suborbitals готовится запускать на высоту до 100 км кислород-спиртовую ракету, ее единственный пассажир будет вынужден находиться вертикально в капсуле диаметром всего 95 см. Команда успела запустить несколько тестовых ракет меньшего размера и протестировать две капсулы. Морской старт таких ракет не требует согласования или лицензий какого-либо государства. Тестовые пуски совершаются в Балтийском море.

Наши в космосе

В 2014 году в России появилась компания «КосмоКурс», ее планы напоминают проект Blue Origin: ракетный старт, парашютное приземление капсулы и возвращение ракеты с мягкой посадкой на выдвижные «ноги». Разница только в высоте полета — основатель компании Павел Пушкин обещает до 150–200 км. Пока компания занимается проектированием ракетного двигателя, ракеты и спускаемого аппарата. Начало первых испытаний ожидается не ранее 2020 года, а первый полет — не ранее 2022-го. На сегодня серьезным успехом «КосмоКурса» можно назвать только получение государственной лицензии «Роскосмоса» на создание суборбитального ракетного носителя.

Инвестор российского проекта официально не называется, общий объем вложений для начала туристических полетов оценивается в $150 млн. Основатель компании инженер-конструктор Павел Пушкин раньше работал в ГКНПЦ имени М.В. Хруничева. Он занимался разработкой «Ангары», а когда конструирование этой ракеты было завершено, решил начать частный проект.

— У рынка суборбитального космического туризма большое будущее. Это единственное направление, где люди напрямую могут платить за ракету и космический аппарат и влиять на их качество. По сути, это массовый независимый рынок с прямым откликом от пользователя, с самой короткой цепочкой от ракеты к потребителю. Единственная преграда — это цена, но даже нынешние $250 тыс. не являются заоблачными суммами и вполне укладываются в годовой бюджет развлечений относительно богатого человека, — рассказал гендиректор «КосмоКурса» Павел Пушкин.

В будущем мы надеемся, что цена может упасть в полтора-два раза, и данное направление станет более массовым. При развитии нового направления неизбежны технические сложности. Просто надо научиться проектировать ракеты и корабли как безопасные средства передвижения, а не «любой ценой».

Почему не летит?

На сегодня ни одному из суборбитальных проектов космического туризма не удалось создать надежную систему запуска. Наиболее близок к успеху Blue Origin, опирающийся на надежные, проверенные ракетные решения и практически неограниченный финансовый потенциал основателя. Аэрокосмические системы, которые поначалу вырвались вперед благодаря SpaceShipOne, так и не освоили стабильные полеты. Космический туризм привлекателен для СМИ и энтузиастов, но остается слишком рискованным для инвесторов.

Несмотря на аварии и жертвы, главный риск, который останавливает развитие этой индустрии, — неясные рыночные перспективы. Virgin Galactic уже имеет 700 предзаказов на полеты, но эти авансы смогут лишь на треть компенсировать вложенные в проект средства. Что будет дальше, никто предсказать не может.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин считает, что до развития технологий суборбитального туризма до уровня, способного обеспечить абсолютную безопасность на всех этапах полета, говорить о массовости рынка и тем более снижении цены на билеты преждевременно.

— Сейчас самое главное не вопрос цены за билет, а вопрос вообще массовости такой услуги, которая в первую очередь зависит не от цены, а от безопасности полета. Техническая реализуемость суборбитального туризма возможна, но пока не видна внутренняя экономика проекта, не ясны затраты на обеспечение безопасности, устранение технических проблем, послеполетное обслуживание техники, а значит, определить реальную стоимость такой услуги невозможно, — рассказал Андрей Ионин.

Сейчас цена на билет установлена самими разработчиками, по мере развития технологий она должна снижаться, но пока никто не может с уверенностью сказать, что будет с главным параметром для туристических полетов — безопасностью, а значит, если возникнут проблемы, стоимость такой услуги, может, даже придется увеличивать.

По оценке Павла Пушкина из «Космокурса», потенциальная емкость рынка космического туризма сейчас — до 2 тыс. клиентов в год. Столько людей готовы отдать стоимость московской квартиры за пять минут в космосе. Реальные перспективы бизнеса станут ясны только после стабилизации работы компаний.

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что со временем цена на билет в космос будет снижена в два раза, но не опустится ниже $100 тыс.

— Стоимость полетов в будущем пойдет вниз, но есть ли в суборбитальном туризме перспективы для массового рынка — вопрос. Несколько полетов они сделают, а дальше встанет вопрос: где найти людей, готовых заплатить четверть миллиона долларов за несколько минут полета. Им придется либо снижать цену, либо закрыть бизнес. Думаю, что минимально обоснованная цена за полет составляет $100 тыс., — рассказал он.

Популяризатор авиатехники, основатель сообщества «Суровый технарь» соцсети «ВКонтакте» Сергей Иванов считает, что у разработчиков суборбитальной техники две проблемы: необходимость длительных исследований и постоянная потребность в новых инвестициях.

— Для суборбитального проекта необходимо создать сам летательный аппарат и двигатели для него. Минимальный срок разработки самолета — порядка пяти лет, двигателей — восемь лет. Для туристических полетов требуется очень высокий уровень надежности, нужна многократная отработка всех систем и многочисленные запуски без коммерческой нагрузки, так как суборбитальные ракеты непригодны для выведения спутников. Для преодоления этой стадии необходимы годы и новые инвестиции — при этом коммерческий успех всё еще под вопросом, — отметил Сергей Иванов.

У находящегося в предбанкротном состоянии проекта Xcor, казалось бы, было всё необходимое. Многолетний опыт, ракетные технологии, поддержка в органах власти — фактический глава компании Джон Гибсон теперь занимает должность замначальника управления министерства обороны США.

При этом основатели Xcor покинули компанию в 2015 году, не найдя общего языка с гендиректором Гибсоном. Перспективы проекта также сомнительны на фоне конкурентов, которые готовы продавать шесть билетов на каждый полет, тогда как Lynx способен взять только одного пассажира. Да и аттракцион у конкурентов будет интереснее — пассажир Lynx будет пристегнут ремнями к креслу и не сможет в полной мере насладиться несколькими минутами невесомости.

Проблемы же Virgin Galactic лежат в области технологии. Успех SpaceShipOne не удалось масштабировать. Технология композитного ракетоплана, способного достигать гиперзвуковых скоростей до 4 км/с, оказалась слишком сложной и не отработанной для немедленного начала пилотируемых полетов. Попытка сэкономить на всем, включая высотные костюмы для летчиков-испытателей, сыграла злую шутку с создателями проекта, приведя к необходимости многолетних тестов, сертификаций и согласований с государственными авиационными службами.

Самый перспективный с точки зрения технологий проект Blue Origin также имеет неясные бизнес-перспективы. Пока компания не предпринимала сколько-нибудь значимых усилий для маркетинга своих туров. После начала разработки тяжелой ракеты New Glenn и крупного госконтракта на серийное производство ракетных двигателей BE-4 (они призваны заменить российские РД-180), после обозначенных лунных амбиций Джеффа Безоса туристический бизнес для Blue Origin выглядит совсем незначительным направлением. Гипотетические 2 тыс. клиентов в год могли бы обеспечить до $500 млн выручки, но пока не видно, чтобы Безос всерьез рассчитывал на эти средства.

Подготовлено для «Известий«, публикуется с авторскими правками.