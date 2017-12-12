Первый шаг по Луне

Этим летом мне представилась невероятная возможность совершить путешествие на другую планету. По крайней мере таковой для меня долгое время казалась Камчатка. Подняться на вулканы, спуститься в лавовые пещеры, приготовить ужин на раскаленной лаве, вдохнуть сернистых газов из недр планеты — всё это кажется фантастикой для жителя Среднерусской равнины, вроде меня.

В прошлом году мне удалось выиграть билеты на Камчатку в конкурсе Earth 7 авиакомпании S7. По условиям требовалось управлять роботом-планетоходом на время и собирать образцы, что у меня получилось довольно успешно и заветные билеты оказались в кармане. Оставалось только выбрать время. По советам бывалых знакомых, я выбрал август — самый разгар лета — тогда еще не мог поверить, что увижу снег.

Забавно, что этого робота я потом увидел вживую на выставке PROКОСМОС в Санкт-Петербурге.

Я выделил себе пять дней на изучение планеты Камчатка. Помощь в организации поездки предложила компания “Камчатский тур”. По их рекомендации, первые три дня были посвящены выезду на вулкан Толбачик. Это вулкан, который прославился одним из самых масштабных извержений в XX веке в 70-х годах, и повторил огненное представление в 2012-13 году.

Фото извержения с метеоспуника NASA:

Оказалось, что этот вулкан имеет самое непосредственное отношение к космонавтике — именно на его склонах и туфовых полях тестировались советские луноходы и марсоходы. Хотя они с Толбачика так и не добрались до Луны и Марса, но конструкция была разработана, действительно, совершенная, идеально подходящая для преодоления вулканических равнин любой планеты.

Рекомендую посмотреть документальный фильм об этих невероятных экспериментах.

Уже после Камчатки мне удалось увидеть эти раритеты в реальности, а затем встретиться с их создателями, но это уже другая история.

Перелет, с пересадкой в Новосибирске, занял 13 часов. Сразу из аэропорта я и еще нескольких таких же “планетологов” погрузились во внедорожный микроавтобус и двинулись к Толбачику. Путь к сначала пролегал по качественному шоссе, однако асфальт довольно быстро закончился.

Вообще на Камчатке неплохие шоссе, но только там где они есть, и с асфальтом дефицит, несмотря на довольно скромную дорожную сеть.

Основную часть крупных дорог составляют грейдеры. Этим объясняется большая любовь камчатских автолюбителей к внедорожникам всех мастей.

От Петропавловска до Ключевской группы вулканов около 400 км, это расстояние можно преодолеть за полдня по живописным долинам, и первая встреча с вулканами произошла в свете закатного солнца.

Ключевская сопка дымит, остальные спят.

Первый взгляд из русла ледникового ручья Студеный на вулкан Толбачик.

Толбачик имеет высоту 3682 м, и относится к типу щитовых вулканов, которые имеют пологие склоны и широкое основание. Извержения его происходят примерно раз в 30-40 лет.

После шоссе, дорога на Толбачик — узкий проселок, который как по линейке протягивается через лес. Временами, благодаря древесным кронам, дорога превращается в зеленый тоннель. Кажется виден уже свет в конце тоннеля, и вот-вот откроется панорама вулканов, но лес не кончается.

По пути сделали одну остановку — набрать сушняка для костра и снова в путь.

Так мы двигались до темноты. В какой-то момент наш водитель и гид Сергей сказал:

— Видишь слева стена — это лава.

В лунном свете едва просматривалась граница темноты на уровне древесных крон, выше этой кромки светили звезды.

— Это застывший поток извержения 2012 года. Он прошел далеко в лес. Уже собирались поселок эвакуировать. Хорошо зима была, а то бы всё сгорело нахрен.

Наконец, в ночи, деревья стали мельчать, а потом исчезли, и фары внедорожников выхватывали только серые барханы и зазевавшихся зайцев. По крайней мере одного. Вообще за неделю на Камчатке мы встретили трех зайцев и ни одного медведя. Возможно наши материковые стереотипы о населении Камчатки стоит пересмотреть.

Мы миновали два туристических лагеря и заехали в укромную долину, чтобы разбить свой. Отличительной чертой лагеря является будка туалета, которая в окружающем лунном пейзаже смотрится чуждо, как полицейская телефонная будка.

Ставить палатки в туфовый грунт легко — колышки можно втыкать просто рукой или забивать ногой. Спать не хотелось, поэтому я полез на склон.

Оказалось лагерь разместился среди цепочки туфовых конусов, которые сформировались в 70-е во время масштабного трещинного извержения.

Полная Луна подсвечивала пейзаж сквозь облака.

А за спиной проступили контуры стратовулкана, похожего на толкиеновский Ородруин.

Вообще, «Властелин колец» на Камчатке вспоминался не реже Луны.

Потом я узнал, что это не Толбачик, а соседний вулкан Большая Удина.

Первый день Камчатки завершился.