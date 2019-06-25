Извержение вулкана Райкоке — взгляд из космоса

На Курилах произошло кратковременное, но мощное извержение вулкана, которое сопровождалось большим выбросом пепла на высоту до 15 км. Извержение почти никто не заметил, кроме немногочисленных экипажей кораблей в Тихом океане, зато из космоса это событие смогли увидеть несколько космических аппаратов. Пепельный шлейф вулкана — удобный повод познакомиться с доступными средствами мониторинга Земли.

На нашу планету смотрит немало метеорологических спутников созданных наиболее крупными космическими агенствами. Многие результаты их съемки открыты для всеобщего пользования, и любой желающий может посмотреть на наш общий дом под разными углами и с разной высоты.

Европейский спутник Sentinel-3 летает на высоте около 800 км и снимает с разрешением примерно 300 метров. Его кадр позволяет представить масштабы события.

Похожим образом, только несколько позже, вулкан Райкоке снял и американский спутник Terra. Высота его полета около 670 км, а разрешение снимков до 250 метров.

У России есть серия спутников «Метеор-М», но данные с них доступны только по запросу или нужно ставить собственную принимающую станцию. Есть еще аппараты серий «Ресурс» и «Канопус», но для них тоже нужен запрос. Геопортал открытых данных Роскосмоса, кажется, не обновляется, по крайне мере на нем не нашлось ни одного снимка от 22 июня.

Намного выше вокруг Земли вращаются другие метеоспутники — геостационарные. На высоте примерно 36 тыс км спутник, летящий в плоскости экватора, делает один оборот вокруг планеты за 24 часа, т.е. он всегда находится над одной той же точкой поверхности Земли. Эту возможность часто используют телекоммуникационные и телевещательные компании, но есть там и метеоспутники. Находясь в различных «точках стояния» они обозревают планету каждый со своей стороны и ведут съемку с высокой частотой. Так японский спутник Himawari-8 располагается в самом удобном месте для наблюдения за извержениями на Курилах.

Благодаря съемке с периодом 10 мин удается увидеть весь процесс извержения за день.

Разрешение снимков Himawari-8 — 500 метров.

У России тоже есть один метеоспутник на геостационарной орбите — «Электро-Л2». Данные с него находятся в открытом доступе, но, к сожалению, недавнее извержение не попало в область съемки.

Самое невероятное, что это извержение оказалось видно даже с расстояния 1,5 млн км от Земли — это в четыре раза дальше чем находится Луна. С такого расстояния на нашу планету смотрит камера NASA на спутнике DSCOVR, его телескоп всегда наблюдает нашу планету с освещенной стороны. Аппарат находится между Землей и Солнцем в т.н. «точке Лагранжа».

Разумеется, это далеко не все спутники, которые снимают Землю. Есть множество космических аппаратов, которые наблюдают с гораздо более высоким разрешением снимков, из их кадров составляют Google и Яндекс-карты, их используют военные и гражданские государственные службы. Но, как правило такие спутники работают по заранее написанной программе, не бесплатно, и снимают только то, что закажут, а такие события как кратковременные извержения вулканов не попадают в их программу.

Это извержение смог снять и экипаж Международной космической станции.