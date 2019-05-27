Дела книжные

Хочу извиниться, что в мае у меня совсем мало постов в блоге, лекций и другой социальной активности. Пришлось отложить всё на потом, чтобы сконцентрироваться на книге, которую сейчас пишу. Рабочее название «Разоблачение теории Лунного заговора» — про полеты американцев на Луну, и то, как сегодня мы можем убедиться в их достоверности. Пытаюсь успеть к 50-й годовщине первой посадки человека на Луну, сроки уже поджимают, поэтому пришлось свести к минимуму другую работу.

Книга строится по принципу часто задаваемых вопросов и развернутых ответов на них, начиная от развевающегося флага и заканчивая сегодняшними проектами покорения Луны. Если есть вопросы — оставляйте в комментариях, может я что-то упустил, и сейчас есть время дополнить.

Впереди уже запланировано еще две книги: про изучение Марса и про российскую космонавтику.

Также напомню, что одна книга про космос у меня уже вышла: «Делай космос».

Она про автоматические межпланетные станции, которыми люди изучают Солнечную систему. Книга вышла еще в прошлом году, и вроде неплохо получилась, сам доволен и отрицательных отзывов не встречал. Я бы ее рекомендовал всем фанатам исследования космоса старше 12 лет. Заказать ее можно на Book24, Лабиринт, Ozon или приобрести в сетях «Буквоед» или «Читай город».

Хочу выразить признательность всем кто поддерживает мою работу через сервис Patreon. Это действительно очень важная помощь, без которой невозможно было бы уделить столько внимания книгам. Напоминаю, за поддержку от $10 я высылаю свои книги с авторской подписью.

Сейчас появился аналогичный российский сервис Boosty, с помощью которого вы можете оказать финансовую поддержку творческим людям. Моя страница там: Zelenyikot.

Еще я стал публиковать посты на Яндекс Дзен. Пока там выходят мои тексты за прежние годы, но будут и свежие. Если пользуетесь этим сервисом — подпишитесь на страницу и там.

