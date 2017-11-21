Интервью космонавта Владимира Джанибекова

Дважды Герой Советского Союза, командир пяти космических полетов, известный своим участием в спасении станции «Салют-7» Владимир Александрович Джанибеков ответил на вопросы участников сообщества «Открытый космос».

[Про фильм вопросов не задавали].

Фото: Олега Семёнова.

Какими основными тремя качествами должен обязательно обладать человек, который решил стать космонавтом?

— Хорошее здоровье и физическая форма. Устойчивая психика. И хорошее образование, высшее обязательно, близкое к профессии.

К чему нужно себя морально подготовить, если я в будущем хочу стать лётчиком-космонавтом?

— Быть готовым к самоограничениям. Трезво оценивать свои возможности, и выбирать правильный путь.

Какая самая сложная задача, которую приходилось решать?

— Это было в третьем полете, когда в сближении на малой дальности отказала автоматика корабля. Ситуация была очень опасна потому что мы уже шли в станцию. Станцию мы не видели, корабль вращался. Нужно было убедиться очень быстро все ли в порядке с ручным контуром управления. Нужно было обеспечить уход от столкновения или, по возможности, решить вопрос захода на стыковку с первого раза.

А если на Земле сложную ситуацию вспомнить?

— На земле много случаев было. На автомобилях и пару случае на самолете.

Какие воспоминания согревали душу в длительных командировках?

— У меня короткие полеты были, поэтому не до воспоминаний. Всё внимание на то, что на неделю попал в космос, и возможность как следует поработать. И не хотелось уходить со станции.

Брали ли Вы с собой какой- нибудь талисман на орбиту? И если да, что им служило?

— Ничего такого. Не помню.

Что страшнее стартовать с Земли, или возвращаться назад, на Землю?

— Осрамиться. Хуже нет бездарного возвращения на Землю.

Дружат ли космонавты на земле после полёта или «устают» друг от друга на орбите?

— Как правило, дружба продолжается по жизни. Семьями общаемся. Хотя, в последующем, жизнь складывается по своему. Кто-то уходит в науку, кто-то в политику. Но жизнь нас уже связала, полет подтвердил внутреннюю взаимную надежность — есть на кого полагаться.

Скучаете ли вы по полетам?

— Длительный период — конечно, и каждый полет был подарком. Потом, в течении долгого времени лучинка тлела. Но надо принимать самому решения, и вовремя уходить с аэродрома, пока тебя не списали. И четко определить для себя чем ты дальше будешь заниматься.

Существуют ли перспективы у сварки в космосе? Например, на планируемой окололунной станции или при осуществлении длительных облетных миссиях на Марс. Или же можно обойтись разъёмными соединениями?

— На орбите, в условиях невесомости, это довольно проблематично. Не так просто проводить ремонтные работы снаружи станции. Предположим разгерметизация, попал метеорит. Обшивка многослойная, добраться до этого конкретного места, определить это место — очень непросто. А в монтажных работах — вполне реальная задача. Я думаю этот инструмент и на Луне пригодится в будущем.

Доводилось ли вносить предложения по улучшению каких-либо приборов или конструкции космического корабля и станции, которые затем были реализованы в «следующей версии»?

— Поскольку каждый полет является испытательным, то всегда возникают предложения по поводу удобства работы, надежности работы с прибором. Это часто. И наши предложения воспринимались, как правило, с пониманием, учитывались в будущих программах.

Следите ли Вы за созданием нового космического корабля «Федерация»? Какие у него могут быть перспективы?

— Наверное это будет новый уровень формирования концепции бортовой системы. Хотелось бы чтобы в “Федерации” остались традиции, заложенные в самые первые корабли. Я имею в виду возможности ручного управления кораблем. Потому что при первом рассмотрении, меня насторожила невозможность космонавта напрямую управлять включением реактивных двигателей. Всё идет через бортовой вычислительный комплекс. Тут я могу сравнить с боевым самолетом — там катапульта есть, и, если что-то случилось с бортовым комплексом… Если он может отказать, то когда-нибудь да откажет. Отказываясь от ручного управления лишают возможности сражаться за жизнь.

Каково будущее пилотируемой космонавтики?

— Назрела и накапливает популярность идея космического туризма. За этим большое будущее. Чисто человеческое, будем говорить. Первые спортивные полеты на самолетах вызывали интерес, а потом имена первых летчиков ушли в историю и полеты стали совершенно рядовым событием в жизни жителей Земли. Космос будет доступен практически каждому человеку. Пока это дорого, но придет другое время.

О космической добывающей промышленности — насколько реальна охота на астероиды?

— Я не исключаю такой возможности, но надо смотреть на экономику: разумно это или нет, для чего? Моя фантазия рисует несколько другую ситуацию: следующее поколение роботов сможет искать уже определенные компоненты для строительства, для создания новых сооружений на поверхности, а может и космических кораблей для дальнейших стартов. С помощью роботов многое можно сделать.

То есть вы за сотрудничество людей и роботов?

— Без роботов мы никуда не сможем проникнуть. Всё вручную не по силам решить. Оптимизация, и сочетание сильных сторон человеческих и робототехники.

Как вы относитесь к сторонникам теории плоской Земли?

— Посоветовать им сесть на корабль или самолет и посмотреть. Переубеждать их у меня нет никакого желания. Верит и верит, дай Бог ему здоровья.

Зачем летать в космос?

— Когда-то люди не летали, но мечтали летать. Их гнобили, убивали, жгли на кострах. Потом-таки полетели. Прорвались в небо. Всё человечество туда не будет устремляться, это понятно, и сыны и дочки человечества будт мечтать и пробивать.

Какое будущее ждет человечества?

— У меня большого оптимизма нет. Если посмотреть историю, были циклы: цивилизация развивается, потом по какой-то причине гибнет. Беспокоит период 6000 лет и что-то происходит на планете, и в океане. Меняются течения, увеличивается количество землетрсений, по нарастающей, солнышко становится нестабильным. Я вырос в пожарной команде, отец пожарный. Отец всегда говорил: “Время ждать беды”. И быть готовым. Но мы не готовы.

Верите ли вы во внеземную жизнь?

— Верю. Без нее как-то скучно.

Благодарим за помощь в организации интервью Федерацию космонавтики Северо-Запада,

Музей космонавтики Москвы, и Департамент инфраструктурных проектов Роскосмоса.

Опубликовано в «Открытом космосе».

Беседовал zelenyikot