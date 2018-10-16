Кажется мы стали забывать что такое освоение космоса

Бесконечная череда проблем отечественной космической отрасли и попытки найти выход из кризиса уводят наше внимание от главной цели, ради которой всё затевалось — освоения космоса. Смена руководства космических агентств и предприятий, бесконечные дискуссии о полетах на астероиды, Луну или Марс, размышления о судьбе МКС, коррупционные скандалы, споры о многоразовости и перспективах частной космонавтики — это, конечно, важно. Но не стоит за деревьями терять из виду лес, и стоит всегда помнить зачем мы полезли в этот бурелом.

Сразу оговорюсь, говоря в заголовке «мы» я прежде всего имею в виду себя, но думаю, я такой не один.

К этим мыслям меня подтолкнул просмотр фильма «Марсианин», хотя должны были драматичные события четверга в небе Байконура, где риску для жизни оказались подвергнуты реальные люди, а не выдуманные. Но в кино удалось лучше передать настроение покорения космоса, чем лентам информагентств или твиттера.

Если посмотреть «Марсианин» или «Гравитацию» или просто последние новости о работе космонавтов на орбите, то возникает логичный вопрос: зачем это всё? Зачем постоянное превозмогание, постоянный риск и борьба с бездушным, молчаливым и безучастным космосом, который методично убивает тебя? Зачем люди забираются в алюминиевые банки и стремятся в какой-то вакуум, Луну или Марс, где их никто не ждет кроме смерти, притаившейся за каждым углом? Не проще ли остаться на теплой твердой Земле, дышать полной грудью и любоваться звездным небом в комфорте и безопасности?

Но с другой стороны, так ли комфортна наша земная жизнь? Здесь точно так же одно неосторожное движение или фраза может погубить результат многолетних трудов. Точно так же здоровье и жизнь зависит от реакции, внимания, и соблюдения инструкций. Точно так же приходится справляться с постоянной нехваткой ресурсов, дефицитом энергии и несоответствием целей и возможностей. Космонавтика — это концентрированная жизнь, которая обостряет все те проблемы, которые сопутствуют каждому из нас. И как любой человек «пробует на прочность этот мир каждый миг» в учебе, карьере или личностных отношениях, так и человечество пробует на прочность космос — шаг за шагом продвигаясь дальше, расширяя свое присутствие и свои возможности.

Космонавтика — это не выкидывание денег в космос, а дополнительные усилия в расширении зоны комфорта, в которой может жить и развиваться человек. Даже если сейчас там не очень комфортно, то теперь мы знаем, что нас ждет и к чему надо быть готовым. Точно также когда-то люди шагали под темные своды пещер, отталкивались от берега в на плотах из соломы, поднимали в воздух конструкции из фанеры и парусины. И рисковали.

Космонавтика — это постоянное движение по краю, постоянное напряжение, высокая вероятность ошибки и ее высокая цена. Оказываясь на краю, надо понимать и помнить зачем мы совершили этот выход. Выход на край нужен с одной целью — узнать, что за ним, и отодвинуть край чуть дальше.

Когда я начинал рассказывать о путешествии марсохода Curiosity именно эта возможность заглянуть за край привлекала меня. Каждый шаг по Марсу — это открытие нового, возможность увидеть то, что никто не видел до тебя. Оказалось, что там одни камни, пыль и песок, и чувство восторга стало замыливаться. То же самое происходит во всей космонавтике: сначала каждый шаг — полет в космос, выход из корабля, след на Луне — вызывал восторг, а потом полеты на МКС превратились в рутину.

Однако ничего не изменилось: полеты в космос — это движение по краю чтобы заглянуть за край. Это движение нужно для каждого человека на Земле чтобы у каждого было больше возможностей, больше выбора и больше простора для маневра в своей собственной ходьбе по своему собственному краю. Не будем об этом забывать.

Советский Союз, а затем Россия предприняла немалые усилия в продвижении человечества в космос. И сегодня, когда обсуждается судьба и предназначение нашей космонавтики, нужно понимать, что ракеты летают в космос не для того чтобы загрузить работой трудяг в Королёве, Воронеже, Перми и Самаре, не для того чтобы победить всех в длине и количестве своих ракет, а для того чтобы стоять в авангарде всего мира, расширяя обитаемые пределы Вселенной. Это высокая цель была провозглашена нашим соотечественником Циолковским, реализована нашим соотечественником Королёвым, и нашему поколению доверена высокая ответственность продолжать их стремление и развивать достигнутые успехи.

Роскосмос — это авангард Человечества. Наш вклад в расширение ареала обитания человеческого вида, а значит повышения комфорта и безопасности всего мира. Непросто осознавать этот факт, когда в популярных новостях только взрывы ракет, дырки в обшивке, и пустоты под стартовым столом. Уж какой авангард есть, хотя где-то за кадром трудятся десятки тысяч человек чтобы сделать возможным шаг за пределы, заглянуть за которые могли только мечтать наши предки.

Космонавтика — дорогое дело, поэтому перед государством всегда стоит выбор: продолжать вкладывать средства в сохранение места в первых рядах идущих за край или перебраться в зрительские ряды, направив ресурсы на какие-либо более насущные задачи. Да и самому Роскосмосу не стоит забывать зачем он здесь: зачем каждый чиновник или сотрудник ракетно-космического предприятия утром встает на работу.

Зачем рискуют космонавты, зачем «РадиоАстрон» всматривается в ядра активных галактик за миллионы световых лет, зачем «ЭкзоМарс» ловит редкие нейтроны вылетающие из поверхности Красной планеты? За краем. Мы идем туда где еще никто не был и смотрим, что там есть. Ищем возможности для следующего шага.

У частной космонавтики другие задачи, но цель у всех общая. Государство расширяет возможности, создает технологии и инфраструктуру, финансирует фундаментальные исследования, а частники нужны чтобы сделать эти возможности доступными для всех, и улучшать жизнь живущих на Земле. Не всегда это получается, но успехи в навигации, картографии, спутниковой связи наглядно показывают, что это вполне реально. Пилотируемая космонавтика пока отстает, и не приносит всеобщего блага, но это стимул для дальнейшего развития.

Я постараюсь чтобы моя работа популяризатора космонавтики в блоге, книгах, лекциях, будущем видеоканале, всегда была направлена на популяризацию этих мыслей, и только в этом я буду ощущать смысл своей деятельности.