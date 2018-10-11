«Союз МС-10» упал (экипаж эвакуирован)

Ракета-носитель «Союз-ФГ» разрушилась на 150-х секундах полета на высоте около 70 км во время запуска космического корабля «Союз МС-10». На борту находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Третье место оставалось свободным. На космодроме за стартом наблюдали глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава NASA Джим Брайденстайн. Предполагалось, что после запуска, руководители сообщат о перспективе совместного участия в создании окололунной станции.

Гиф-анимация [свернуть]

Авария возникла на этапе отделения боковых ускорителей.

На канале «Море ясности» сделали сравнение штатного и аварийного пуска:

Во время трансляции авария носителя была подтверждена на 156 секунде.

Экипаж эвакуирован в спускаемом аппарате, который отделился и совершил баллистический спуск и посадку в Казахстане. К месту посадки вылетели вертолеты.

Как сообщают, связь с экипажем устойчивая, посадка прошла мягко, без серьезных травм.

Третье свободное место оставлено для возвращения космонавта Объединенных Арабских Эмиратов в 2019 году. Авария может сказаться на перспективах сотрудничества Роскосмоса и ОАЭ.

Похожая авария, на этапе работы второй ступени происходила в 1975 году с кораблем Союз-18-1.

Космонавтов нашли, доставят сначала на вертолете на Байконур, а потом сразу самолетом в Звездный городок под Москвой. Говорят, состояние удовлетворительное, хотя и были сообщения, о том, что «не совсем». Но в условиях перегрузки на баллистическом спуске это ожидаемо.

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